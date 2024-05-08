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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المركزي للمحاسبات: الجهاز قدم تقاريره بشأن "الموازنة" لمجلس النواب في الميعاد المقرر

المستشار هشام بدوي
المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

قال المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء ، إن  الجهاز يتشرف بالحضور أمام مجلس النواب، ممثلا في رئيسه أو من ينوب عنه عملا بالمادة القانونية في لائحة مجلس النواب، لتقديم أي إيضاحات أو بيانات حول تقريره السنوي عن الحسابه الختامي لجهات الموازنة العامة للدولة وتقويم الأداء وكذا الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية. 

 

و أضاف : و ذلك امتثالا لواجبات الجهاز الدستورية والقانونية لمعاونه المجلس النيابي في المراقبة علي المال العام، ومراقبة تنفيذ الموارنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعه الحسابات الختامية".

 

و أكد " بدوي " خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة ،  علي مباشرة الجهاز لدوره علي الوجه المبين بالقانون في نظر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية عن  السنة المالية  22/23 ملتزما بأقصى درجات المهنية والحيدة والتجرد والاستقلال.

 

و أشار إلى أن الجهاز قدم تقاريره إلي مجلس النواب في الميعاد المقرر مشفوعا بتوصياتهـا، و أن نتائج مراجعته عكستها ملاحظته وما استخرجه من مؤشرات معبره بدقة وشفافية تامة عن استخدامات الموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية للجهات الخاضعة للرقابة ليكون المجلس علي بصيرة من ذلك ويتكامل دور الجهاز مع المجلس النيابي في هذا الصدد.

المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية

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