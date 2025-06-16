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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

شهادات 2025 الأعلى عائدًا في مصر.. كم تربح من 100 ألف جنيه شهريًا وسنويًا؟

شهادات الإدخار
شهادات الإدخار
إسراء عبدالمطلب

في ظل تقلبات الأسواق ورغبة المستثمرين الأفراد في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها، تتصدر شهادات الادخار الأعلى عائدًا قائمة الخيارات الآمنة والمربحة في مصر لعام 2025. 

ومع تنوّع البنوك في تقديم منتجات إدخارية بفوائد جذابة ودوريات صرف مختلفة، تبرز فرص استثمارية تتيح عائدًا مضمونًا للمبالغ المتوسطة والكبيرة، وعلى رأسها شهادة الـ100 ألف جنيه.

هذا التقرير يرصد أبرز الشهادات المتاحة حاليًا من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، ويقدّم حسابًا دقيقًا للأرباح المتوقعة شهريًا وسنويًا وفق كل نوع شهادة.

شهادات إدخار-صورة أرشيفية

أولًا: شهادات بنك مصر

شهادة "القمة الثلاثية"
•    المدة: 3 سنوات
•    العائد السنوي: 18.5% ثابت
•    دورية الصرف: شهريًا
•    الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
•    أرباح 100 ألف جنيه شهريًا: حوالي 1541 جنيه
•    إجمالي الأرباح خلال 3 سنوات: نحو 55,500 جنيه

هذه الشهادة مناسبة لمن يرغب في دخل شهري ثابت ومستقر على مدى متوسط.

شهادة "ابن مصر" (متدرجة العائد)

•    المدة: 3 سنوات
•    العائد:
o    السنة الأولى: 23%
o    السنة الثانية: 19.5%
o    السنة الثالثة: 16%
•    دورية الصرف: شهري – ربع سنوي – سنوي (حسب الاختيار)

عند اختيار صرف الأرباح شهريًا، يحصل حامل شهادة الـ100 ألف جنيه على عائد مرتفع في السنة الأولى يتجاوز 1900 جنيه شهريًا، مع انخفاض تدريجي في السنوات التالية.

شهادة "يوماتي"

•    نوع العائد: متغير
•    الربط: سعر الفائدة بالبنك المركزي المصري
•    دورية الصرف: يوميًا
•    متوسط العائد السنوي التقديري: نحو 23.75%
•    متوسط الأرباح اليومية على 100 ألف جنيه: نحو 67.8 جنيه
•    متوسط الأرباح الشهرية: تقارب 2030 جنيه
تعتبر هذه الشهادة اختيارًا مناسبًا لمن يرغب في تدفق نقدي يومي مع مرونة عالية.

شهادات البنك الأهلي المصري

الشهادات البلاتينية المتدرجة (شهريًا)

تم تعديل العوائد في 2025 على النحو التالي:
السنة    العائد السنوي السابق    العائد السنوي الجديد
السنة الأولى    24%    25%
السنة الثانية    20%    21%
السنة الثالثة    18%    17%
•    أرباح 100 ألف جنيه في السنة الأولى (على أساس 25%): حوالي 2083 جنيه شهريًا
•    إجمالي العائد خلال 3 سنوات: يتجاوز 60,000 جنيه تقريبًا، مع الأخذ في الاعتبار التغير في نسبة الفائدة عبر السنوات.

الشهادة البلاتينية السنوية (صرف سنوي)

شهدت هذه الشهادة ارتفاعًا في العائد السنوي ليصبح كالتالي:
•    السنة الأولى: 27%
•    السنة الثانية: 22%
•    السنة الثالثة: 17%
•    أرباح 100 ألف جنيه 

في السنة الأولى: 

27,000 جنيه تُصرف سنويًا
•    إجمالي الأرباح خلال 3 سنوات: نحو 66,000 جنيه

هذه الشهادة ملائمة لمن لا يحتاج لعائد شهري ويرغب في الاستفادة من أعلى عائد سنوي تراكمي.

مقارنة أبرز شهادات الادخار في مصر لعام 2025

شهادة القمة الثلاثية – بنك مصر
o    المدة: 3 سنوات
o    نوع العائد: ثابت
o    أعلى عائد سنوي: 18.5%
o    أرباح 100 ألف جنيه:
    شهريًا: 1541 جنيه
    سنويًا: 18,500 جنيه

شهادة ابن مصر (متدرجة) – بنك مصر
o    المدة: 3 سنوات
o    نوع العائد: متدرج
o    أعلى عائد سنوي: 23% في السنة الأولى
o    أرباح 100 ألف جنيه:
    شهريًا: حوالي 1917 جنيه
    سنويًا: 23,000 جنيه

شهادة يوماتي – بنك مصر
o    المدة: بدون مدة ثابتة (مرتبطة بسعر الفائدة)
o    نوع العائد: متغير يوميًا
o    متوسط العائد السنوي: ~23.75%
o    أرباح 100 ألف جنيه:
    يوميًا: ~67.8 جنيه
    شهريًا: ~2030 جنيه

الشهادة البلاتينية المتدرجة (صرف شهري) – البنك الأهلي المصري
o    المدة: 3 سنوات
o    نوع العائد: متدرج
o    أعلى عائد سنوي: 25% في السنة الأولى
o    أرباح 100 ألف جنيه:
    شهريًا: ~2083 جنيه
    سنويًا: 25,000 جنيه

الشهادة البلاتينية (صرف سنوي) – البنك الأهلي المصري
o    المدة: 3 سنوات
o    نوع العائد: متدرج
o    أعلى عائد سنوي: 27% في السنة الأولى
o    أرباح 100 ألف جنيه:
    سنويًا: 27,000 جنيه


وتختلف العوائد باختلاف توقيت الشراء وسياسات البنك المركزي، ويتم خصم ضريبة عائد استثمار من الأرباح وفقًا للقانون المصري (حاليًا 15% على الفوائد)، والشهادات غير قابلة للسحب قبل مرور 6 أشهر كحد أدنى.

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادر، إسلام الأمين، إنه رغم تقلبات السوق، تظل شهادات الادخار في 2025 أداة استثمارية مفضلة لدى شرائح واسعة من المصريين، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الفائدة وغياب البدائل منخفضة المخاطر.

وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن البنوك الحكومية باتت تُنافس بشكل واضح عبر شهادات ذات عوائد غير مسبوقة، ما يعزز توجه المستثمرين نحو الادخار طويل الأجل، لكن يبقى اختيار نوع العائد ودورية الصرف عنصرًا حاسمًا في تحقيق أقصى استفادة من هذه الشهادات.

شهادات الإدخار البنوك المصرية سعر الفائدة الفائدة الدولار

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