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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مسئولو أجهزة المدن الجديدة يتفقدون مشروعات الإسكان والخدمات والتطوير

خلال الجولة
خلال الجولة
آية الجارحي

قام المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية بمشروع "دار مصر القرنفل" و"إسكان الشباب الشمالي" بمنطقة التجمع الأول، لمتابعة سير العمل، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروع ، و ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 

وتفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، خلال الجولة الحالة العامة للوحدات السكنية والمرافق والخدمات بالمشروع، كما تم الوقوف على أبرز احتياجات السكان من أعمال صيانة ورفع كفاءة، إلى جانب تقييم مستوى النظافة العامة، وأعمال تنسيق الموقع، والإنارة، والمرور، وخدمات المياه والصرف الصحي.

وأكد رئيس الجهاز أن الجولات الميدانية تأتي ضمن خُطة شاملة لتحسين جودة الخدمات والاستجابة الفورية لشكاوى السكان، وضرورة تكثيف المرور على مشروعات الإسكان القائمة، والحفاظ على الاستثمارات وضمان استدامة المرافق.

وشدد "الغيطى" على أهمية التواصل مع المواطنين وممثلي السكان، داعيًا إلى التفاعل المباشر مع مسؤولي الجهاز لتقديم الشكاوى والملاحظات، مشيرًا إلى تخصيص فرق فنية ميدانية للتعامل السريع مع أي معوقات.

وفي السياق ذاته، قام المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بأحياء المدينة والطرق الرئيسية، شملت متابعة أعمال الصيانة والنظافة والزراعة والتشجير وصيانة المسطحات الخضراء بعدد من المحاور والميادين والأحياء السكنية والمناطق الصناعية.

كما تفقد مسئولو الجهاز الأعمال الجاري تنفيذها بميدان الحي الخامس، والخاصة بغرف محابس المياه المغذية لمدينة القاهرة الجديدة، موجّهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التجميل وإعادة الشيء لأصله، حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة.

وتفقد المهندس أحمد رشاد، محطة المياه الرئيسية بالمنطقة الصناعية (ب & ج)، للاطمئنان على سير أعمال التوسعات ورفع الكفاءة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمعايير التشغيل القياسية، ومواصلة أعمال التطوير وفق الجداول الزمنية المحددة لضمان استمرارية جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار رئيس الجهاز إلى أهمية محطة مياه العبور، التي تُعد من أكبر محطات التنقية في جمهورية مصر العربية، حيث تغذي مدنا ومناطق مجاورة مثل: القاهرة الجديدة، العبور، العبور الجديدة، بدر، السلام، والنهضة.
وتفقد المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، ومسئولو الجهاز، الأحياء الأول والثانى ومنطقة الشاطئ، والموقف الشرقى بالمدينة لمتابعة مدى التزام سائقي السيارات بأماكن الانتظار المخصصة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة وإزالة أي إشغالات أو باعة جائلين والتعامل الفورى وبكل حسم مع الظواهر العشوائية للحفاظ على المظهر الحضاري.
وأكد رئيس الجهاز، الاهتمام بأعمال الزراعة وتكثيف المزروعات والأشجار ورفع المخلفات ونظافة المسطحات الخضراء وسرعة رد الشىء لأصله بمحاور الطرق لأعمال رفع الكفاءة، والتصدي بكل حزم لأى تعديات على المناطق الخضراء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات والتعديات ودحرها فى مهدها للحفاظ على المتنزهات والنسق الحضارى.

القاهرة الجديدة دار مصر احتياجات السكان

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