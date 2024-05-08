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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زيادة الدعم على البطاقات التموينية والمعاشات.. بشرى للمصريين في الموازنة الجديدة 24/2025

بطاقة تموينية
بطاقة تموينية

الموازنة الجديدة 24/25 ، فى إطار حرص الدولة على أن تتحمل العبء الأكبر من الآثار السلبية القاسية التى فرضتها الأزمات العالمية والإقليمية، و رغم ما تفرضه من ضغوط هائلة على الموازنة الجديدة ، تعمل الدولة جاهدة على تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، على نحو يسهم في تعزيز الجهود والبرامج الأكثر استهدافًا لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا.

 

وفي هذا الصدد، شهدت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2024/2025 زيادة لتصل إلي 635 مليارا و943 مليون جنيه (3.7%من الناتج المحلى الإجمالى) مقابل نحو 529 مليارا و685 مليون جنيه (4.5% من الناتج المحلى الإجمالي بموازنة السنة المالية الجارية 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 20.1%.

 

الدعم والحماية الاجتماعية


حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، فقد تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم.


المعاشات 
 

تم تخصيص ٢١٤,٢ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلاً على تخصيص ٤٠ مليار جنيه لبرنامجي «تكافل وكرامة» و«معاش الضمان الاجتماعي»، بزيادة أكثر من ٩ مليارات جنيه عن موازنة العام المالى الحالى، وبنسبة نمو تبلغ ٢٩٪، وزيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة ١٦,٥٪ ليصبح ١١,٩ مليار جنيه مقارنة بـ ١٠,٢ مليار جنيه في العام المالي الحالي، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو ٣,٥ مليار جنيه.

 

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دعم نقل الركاب


تم تخصيص ٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بموازنة العام المالي المقبل، و٦٥٠ مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، و٥٥٠ مليون جنيه لدعم الامتيازات الممنوحة على أسعار ركوب «السكك الحديدية» و«مترو الأنفاق» لبعض الفئات المستحقة، و٥,٢ مليار جنيه لدعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكك الحديدية.


الموازنة الجديدة


من جانبه أكد النائب عبد الفتاح يحيي، أهمية زيادة مخصصات بند المدعم والمنح والحماية الاجتماعية بـ الموازنة الجديدة، لاسيما في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها جراء أزمة عالمية أثرت على دول العالم من بينهم مصر.

 


دعم السلع التموينية والمواد البترولية

 

وأرجع " يحيي " في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” ، ووفقا للبيان المالى المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عن السنة المالية الجديدة 2024/2025 السبب فى هذا الارتفاع، إلى أنه جاء نتيجة لزيادة دعم رغيف الخبز ودعم سلع البطاقة التموينية من 127.7 مليار جنية بموازنة العام المالى الجارى ليصل إلى 134.2 مليار جنية العام الجديد، فضلا عن زيادة دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء من 119.4 مليار جنيه بموازنة العام المالى الجارى يصل إلى 154.5 مليار جنيه العام الجديد.

 

وبعث عضو النواب برسائل طمأنة للشعب المصري ، أكد فيها المضى قدما نحو غدًا افضل بخطوات متسارعة فى سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، متجاوزين الآثار القاسية لتحديات استثنائية والتى يتشابك فيها ما أعقبته جائحة كورونا من آثار سلبية وموجة تضخمية قاسية ،وأهمها الحرب فى أوكرانيا، وغزة .

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