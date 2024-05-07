توريد القمح مستمر.. التموين تحقق 50% من المستهدف حتى الآن| تفاصيل

علقت الكاتبة الصحفية بسمة أبو العزم، على استمرار توريد القمح من المزارعين، قائلة: أن عمليات توريد القمح مستمرة وبشكل منتظم، بداية من منتصف إبريل حتى منتصف أغسطس المقبل.



وأضافت بسمة أبو العزم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 420 نقطة استلام وشون مطورة لاستلام القمح من المزارعين، بكل أريحية، كما يتم مساعدة المزارعين في حل أي مشاكل ومعوقات قد تواجههم.

وأوضحت أن وزارة التموين تستهدف توريد 3.5 مليون طن قمح، هذا العام، مشيرة إلى أنه تم توريد 1.8 مليون طن قمح حتى الآن، كما أن التوريد أصبح اختياريا للمزارعين.



ولفتت إلى أن القمح الذي يتم توريده لوزارة التموين يتم استخدامه في صناعة العيش المدعم، متابعة: يتم تحفيز المزارعين بزيادة سعر الأرب إلى 2000 جنيه والحصول على المقابل المادي خلال 48 ساعة من التوريد.



وشددت على أن السعة التخزينية للقمح في الدولة وصلت إلى 5.5 مليون طن، وذلك بكميات أكبر من المستهدف.