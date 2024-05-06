توريد 2182,586 طن قمح لبنكر إسنا جنوب الأقصر

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر عن استمرار غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالادارات لتوريد القمح موسم ٢٠٢٤ .



وأكد الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر أن جميع اللجان تعمل على مدار الساعة لمتابعة عمليات التوريد بالمواقع المخصصة لاستلام القمح واستمرار العمل يوم الاثنين 6/5/2024 تنفيذا للتعليمات الصادرة لبنكر إسنا باستمرار العمل دون توقف لاستلام الاقماح من السادة المزارعين واجمالى ما تم توريده حتى مساء يوم الاحد هو 2182,586 طن .



وتتابع غرفة عمليات المديرية عملية التوريد وتعمل على حل المشكلات التى قد تواجه عمل اللجان فى استلام او تخزين القمح .



و يتابع وكيل وزارة التموين بالاقصر عمل اللجان و يشدد على أهمية عمل اللجان وإبلاغ اللجنة المركزية بالمديرية اول بأول بمستجدات الموقف وتقدم عملية التوريد.