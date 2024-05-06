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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 2182,586 طن قمح لبنكر إسنا جنوب الأقصر

صدى البلد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر عن استمرار غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالادارات لتوريد القمح موسم ٢٠٢٤ .

 


وأكد  الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر أن جميع اللجان تعمل على مدار الساعة لمتابعة عمليات التوريد بالمواقع المخصصة لاستلام القمح واستمرار العمل يوم الاثنين 6/5/2024  تنفيذا للتعليمات الصادرة لبنكر إسنا باستمرار العمل دون توقف  لاستلام الاقماح من السادة المزارعين واجمالى ما تم توريده حتى مساء يوم الاحد  هو 2182,586 طن .

 


وتتابع غرفة عمليات المديرية عملية التوريد وتعمل على حل المشكلات التى قد تواجه عمل اللجان فى استلام او تخزين القمح .
 

 و يتابع  وكيل وزارة التموين بالاقصر عمل اللجان و يشدد على أهمية عمل اللجان وإبلاغ اللجنة المركزية بالمديرية اول بأول بمستجدات الموقف وتقدم عملية التوريد.

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