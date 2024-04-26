لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

يعتبر الخبز من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في كل بيت، وفي إطار حرص الدولة على توفير الخبر فقد وفرت مبادرة كارت الخبز للمواطنين غير الحاملين للبطاقة التموينية، للتخفيف عنهم، وتوفير الخبز لهم بسعر التكلفة من خلال الكارت المشحون والذي يمكن شحنه بقيمة 20 جنيهًا أو 30 جنيهًا أو 50 جنيهًا أو 100 جنيه، حسب احتياج المواطن.

خطوات استخراج كارت الخبز 2024

- التقديم على طلب مسبق الدفع لاستخراج الكارت.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

- دفع 30 جنيها رسوم لاستخراج الكارت.

- تقديم رقم هاتف الشخص الراغب في استخراج الكارت.

- تنشيط الكارت من خلال الاتصال برقم الخط الساخن للبريد 16789.

- بعد ذلك يتم شحن الكارت بالرصيد بحد أدنى 20 جنيها.

مميزات كارت العيش الجديد

- إمكانية شحنه بأي قيمة.

- صرف أي عدد من أرغفة العيش من خلاله دون الحاجة لبطاقة التموين

موعد العمل بكارت الخبر الجديد

كما أعلنت الوزارة في وقت سابق أنه سيتم العمل بكارت الخبز الجديد ابتداءا من شهر فبراير المقبل، وبمجرد الإعلان يتمكن المواطن من سحب الخبز بالكارت بالسعر المنتظر تحديده قريبا.

عدد أرغفة العيش وفقا لقيمة الشحن

وبناءا على تصريحات وزارة التموين فإن سعر رغيف العيش المدعم يصل سعره إلى 75 قرشًا، وذلك على حسب القيمة المسحون بها الكارت، حيث يتيح كارت الـ 20جنيها صرف 25 رغيف عيش للمواطن، بينما كارت الـ 50 جنيها صرف 62 رغيف عيش للمواطن، وكارت الـ 100 يتيح صرف 125رغيف.

البطاقات التموينية

ويمكن للمواطنين صرف الخبز من خلال 30 ألف مخبز تمويني، إلى غير حاملي البطاقات التموينية، حيث تميز كارت الخبز الجديد بإمكانية شحنه بأي قيمة يريدها المواطن، وصرف أي عدد من الأرغفة من خلاله دون بطاقة تموينية.

خطوات الحصول على كارت الخبز

- في البداية يجب ذهاب المواطن لأقرب مكتب بريد.

-يتقدم بطلب لاستخراج الكارت

- يجب تقديم رقم هاتف الشخص الراغب في استخراج الكارت.

- يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

- يجب دفع 30 جنيهًا رسوم لاستخراج الكارت.

يتم تنشيط الكارت عبر الاتصال بـ 16789.

أخيرًا يتم شحن الكارت بالرصيد بحد أدنى 20 جنيهًا.

سعر رغيف العيش بالكارت

يحصل المواطن على 25 رغيفًا في حالة الشحن بـ 20 جنيهًا.

يحصل المواطن على 62 رغيفًا في حالة الشحن بـ 50جنيهًا

يحصل المواطن على 124 رغيفًا في حالة الشحن بـ 100 جنيه.

كارت الخبز: هدفه ومميزاته

ويهدف مشروع كارت الخبز إلى توفير الخبز البلدي المدعم للمواطنين غير الحاصلين على بطاقات التموين، وذلك بسعر التكلفة الفعلية للرغيف.

ويعتمد هذا المشروع على تسهيل وتوفير الخبز البلدي، الذي يتم إنتاجه من قبل نحو 30 ألف مخبز تمويني، لغير حاملي البطاقات التموينية.

والهدف من ذلك هو تخفيف العبء عن كاهل المواطن وتحسين مستوى حياته.