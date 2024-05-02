محافظ مطروح: دعم التأمين الصحي بأطباء تيسيرا على المواطنين

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والدكتورة مى رسلان مدير فرع التأمين الصحي بمطروح والدكتور صبري شعبان مدير مستشفى مطروح العام، التنسيق المالي والإداري بين الجهتين للتيسير على المواطنين مزيد من الخدمات الطبية.



حيث وافق محافظ مطروح على ندب عدد ٤ أطباء تخصص صيدلة وكذلك إخصائي جراحة أورام للتأمين الصحي، والتنسيق بين التأمين الصحي والمديرية المالية مع مخاطبة هيئة التأمين الصحي مزيد من التيسيرات الطبية لأهالي مطروح وزائريها.



كما تابع محافظ مطروح أعمال تطوير مستشفيات الحميات والصدر بمطروح وتذليل كافة العقبات مع التوجيه لقطاع كهرباء مطروح بسرعة إنهاء أعمال توصيل وتركيب لوحة الكهرباء.