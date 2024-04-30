محافظ مطروح يتابع حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة وإصابة 9 أشخاص

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة بالطريق الدائري لمدينة النجيلة صباح اليوم الثلاثاء وأدى لإصابة ٩ أشخاص منهم ٨ من دولة ليبيا وشخص مصرى بإصابات مختلفة.



حيث تم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى النجيلة المركزى وتقديم كافة الرعاية والخدمات الطبية العاجلة والاسعافات اللازمة للمصابين .



ووجه محافظ مطروح وبالمتابعة المستمرة للحالة الصحية للمصابين ونقل الحالات التى تستدعى حالاتها إلى مستشفيات أخرى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة حتى تماثلهم الشفاء وتذليل أي عقبات .



وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح على استمرار تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.