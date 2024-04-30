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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يتابع حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة وإصابة 9 أشخاص

مستشفى النجيلة
مستشفى النجيلة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة  بالطريق الدائري لمدينة النجيلة صباح اليوم الثلاثاء  وأدى لإصابة ٩ أشخاص منهم ٨  من دولة ليبيا  وشخص مصرى  بإصابات مختلفة.

إصابة 9 بينهم 8 ليبيين في حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم

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حيث تم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى النجيلة المركزى وتقديم كافة  الرعاية والخدمات الطبية العاجلة والاسعافات اللازمة للمصابين .


ووجه محافظ مطروح وبالمتابعة المستمرة للحالة الصحية للمصابين ونقل الحالات التى تستدعى حالاتها إلى مستشفيات أخرى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة  حتى تماثلهم الشفاء  وتذليل أي عقبات . 


وأوضح الدكتور مبروك سالم  وكيل وزارة الصحة بمطروح على استمرار تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة  للمصابين.

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