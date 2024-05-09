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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الخصاونة: عقد منتدى لرجال الأعمال في مصر والأردن لتعظيم التبادل التجاري

صدى البلد

أكد رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية بشر الخصاونة، أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة مع مصر اتفق على عقد منتدى لرجال الأعمال، خلال الشهر المقبل، لتعظيم التبادل التجاري وأوجه التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين.

وقال الخصاونة، في مؤتمر صحفي مع نظيره الدكتور مصطفى مدبولي بعد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «من خلال اجتماعات اللجنة نستطيع القفز بالتبادل التجاري إلى آفاق أرحب وأوسع، وجرى التطرق إلى التعاون في قطاع النقل واللوجستيات والدور الكبير والمهم الذي تلعبه شركة الجسر العربي التي تشارك فيها الدولتان وأيضا العمل على توسيع سعة الربط الكهربائي بين مصر والأردن إلى طاقة تبلغ 2000 ميجا وات».

وأضاف: «فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والآفاق المرتبطة بالتعاون في مجال الألعاب الإلكترونية ومجال نقل البيانات وهذا أمر أساسي ربما يكون له بُعد هام فيما يتعلق بآلية التعاون الثلاثي مع مصر والعراق، وهي الآلية التي توليها القيادة السياسية في البلدين ممثلة في الرئيس السيسي وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أهمية كبيرة وترى فيها وسيلة لتعظيم الفوائد على دولنا الثلاث وشعوبنا، وجرى التطرق خلال مباحثاتنا إلى مبادرة التكامل الصناعي التي تضم إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ومصر أصحاب هذه المبادرة دولة الإمارات ومملكة البحرين والتي ستنضم إليها دول أخرى وهذه تشكل نواة قد تنقلنا إلى آفاق تعاون اقتصادي".

 

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