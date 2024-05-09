وزير خارجية بريطانيا: مواصلة تقديم الأسلحة لـ إسرائيل بالرغم من الموقف الأمريكي

قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، إن هناك فرق جوهري بين موقف بريطانيا وموقف الولايات المتحدة بشأن مبيعات الأسلحة لـ إسرائيل.

وأضاف وزير خارجية بريطانيا في تصريحات له، أن بريطانيا ستواصل المضي في إجراءات ترخيص مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

ولكن أشار كاميرون، إلى أن لندن لا تدعم عملية عسكرية موسعة في رفح، إلا في وجود خطة لحماية المدنيين.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إسرائيل ستفقد دعم الولايات المتحدة، حال استمرت في عمليتها العسكرية باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف بايدن أن الجيش الإسرائيلي إذا توغل في رفح، فإن تل أبيب ستفقد الدعم العسكري الذي تمدها به واشنطن من أسلحة أو ذخيرة مدفعية.