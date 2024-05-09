عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية بريطانيا: مواصلة تقديم الأسلحة لـ إسرائيل بالرغم من الموقف الأمريكي

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني

قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، إن هناك فرق جوهري بين موقف بريطانيا وموقف الولايات المتحدة بشأن مبيعات الأسلحة لـ إسرائيل.

وأضاف وزير خارجية بريطانيا في تصريحات له، أن بريطانيا ستواصل المضي في إجراءات ترخيص مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

ولكن أشار كاميرون، إلى أن لندن لا تدعم عملية عسكرية موسعة في رفح، إلا في وجود خطة لحماية المدنيين.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إسرائيل ستفقد دعم الولايات المتحدة، حال استمرت في عمليتها العسكرية باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف بايدن أن الجيش الإسرائيلي إذا توغل في رفح، فإن تل أبيب ستفقد الدعم العسكري الذي تمدها به واشنطن من أسلحة أو ذخيرة مدفعية.

تصريحات غير مسؤولة.. الرئيس الإسرائيلي يعلق على سخرية بن جفير من بايدن

بسبب تهديد بايدن.. جيش الاحتلال: تم وقف العملية العسكرية في رفح

بريطانيا ديفيد كاميرون وزير خارجية بريطانيا الولايات المتحدة إسرائيل رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

رجعوا لبعض.. ابنة سامي العدل تفجر مفاجأة عن عودة العوضي وياسمين عبد العزيز

200 جنيه في لحظات|زيادة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المستوى

رفض أي عمليات عسكرية برفح الفلسطينية.. اجتماع مهم لـ السيسي ووزير الدفاع الاردني

صدمة جديدة تضرب الأهلي قبل لقاء بلدية المحلة

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

موضوعات متعلقة

تصريحات غير مسؤولة.. الرئيس الإسرائيلي يعلق على سخرية بن جفير من بايدن

بسبب تهديد بايدن.. جيش الاحتلال: تم وقف العملية العسكرية في رفح

بايدن يحب حماس.. تعليق غريب من بن جفير على تهديد الرئيس الأمريكي لإسرائيل

بايدن: القنابل المقدمة من أمريكا لإسرائيل وأوقفتها الآن استخدمت في قتـ.ــل المدنيين

ترشيحاتنا

زيادة حضانات الأطفال الأبرز.. مخصصات لدعم التأمين الصحى بموازنة 2024/25

وداعا للقديمة.. شريحة جديدة تنتظر الهواتف المحمولة في هذا الموعد

عاجل.. وفد حماس يغادر القاهرة متوجهًا إلى الدوحة

مشادات وتخبط.. انقسام كبير بين المسئولين الإسرائيليين بسبب تهديد بايدن بقطع المساعدات

صدمة جديدة لمحمد صلاح.. هالاند مرشح لهذه الجائزة

بعد قطع بايدن الأسلحة والمساعدات عن إسرائيل.. هل توقف أمريكا حرب غزة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

أحمد عز وأحمد حلمي أبرز الحضور في تشييع جثمان والدة كريم عبدالعزيز|صور

مراجعات نهاية العام الدراسي.. 6 نصائح تساعد على التركيز ليلة الامتحان

7 علامات في شريك حياتك المستقبلى بتقول لك إنه بخيل

فيديو

دواء اكتئاب يحرق الأعضاء الداخلية لشابة نيوزيلندية

بعد إصابته بالسرطان.. أول مقطع فيديو لـ محمد عبده بمنزله

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-