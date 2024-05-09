تصريحات غير مسؤولة.. الرئيس الإسرائيلي يعلق على سخرية بن جفير من بايدن

علق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج، على التعليق الساخر من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير الذي انتقد فيه تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بقطع المساعدات العسكرية الأمريكية عن إسرائيل إذا قامت باجتياح رفح.

وقال الرئيس الإسرائيلي في تصريحات له، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، إنه يجب الامتناع عن التصريحات غير المسؤولة التي لا أساس لها من الصحة.

وعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، اليوم الخميس، على تهديدات الرئيس الأمريكي جو بايدن بقطع المعونات والمساعدات العسكرية الأمريكية عن إسرائيل إذا قامت باجتياح رفح.

ولم يعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بكلام كثير عبر حسابه على منصة “إكس”، إلا أنه اكتفي بالإشارة إلى أن بايدن يحب حماس بعمل "قلب" بين اسم بايدن وحماس.