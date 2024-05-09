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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريحات غير مسؤولة.. الرئيس الإسرائيلي يعلق على سخرية بن جفير من بايدن

الرئيس الإسرائيلي
الرئيس الإسرائيلي

علق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج، على التعليق الساخر من وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير الذي انتقد فيه تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بقطع المساعدات العسكرية الأمريكية عن إسرائيل إذا قامت باجتياح رفح.

وقال الرئيس الإسرائيلي في تصريحات له، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، إنه يجب الامتناع عن التصريحات غير المسؤولة التي لا أساس لها من الصحة.

وعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، اليوم الخميس، على تهديدات الرئيس الأمريكي جو بايدن بقطع المعونات والمساعدات العسكرية الأمريكية عن إسرائيل إذا قامت باجتياح رفح.

ولم يعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بكلام كثير عبر حسابه على منصة “إكس”، إلا أنه اكتفي بالإشارة إلى أن بايدن يحب حماس بعمل "قلب" بين اسم بايدن وحماس.

بسبب تهديد بايدن.. جيش الاحتلال: تم وقف العملية العسكرية في رفح

بايدن يحب حماس.. تعليق غريب من بن جفير على تهديد الرئيس الأمريكي لإسرائيل

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل رفح المساعدات العسكرية الأمريكية اجتياح رفح

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