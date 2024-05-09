انعقاد منتدي لـ رجال الأعمال بالقطاع الخاص في مصر والأردن الشهر المقبل

وجه بشر الخصاونة رئيس وزراء الاردن الشكر لمصر علي جهودها في التواصل لاتفاق لوقف اطلاق النار بقطاع غزة وتوصيل المساعدات الى الشعب الفلسطيني.

واضاف خلال مؤتمر صحفي انه تم الاتفاق علي انعقاد منتدي لرجال الاعمال الشهر المقبل بين القطاعين الخاصين في مصر والاردن لزيادة التبادل التجاري بين البلدين وسوف يكون هناك تعاون قوي في قطاع النقل واللوجستيات والربط الكهربائي والذي سيصل الي ٢٠٠٠ ميجاوات

واضاف أن مصر والأردن يتعاونان في عمليات نقل البيانات والتكنولوجية وتعظيم الفوائد علي شعوبنا كما نتعاون في المجال الاعلامي و التعاون في انتاج الهيدروجين الاخضر والطاقة النظيفة

وأشار الي أنه ناقش مبادرة التكامل الصناعي بين مصر والأردن والإمارات والبحرين لافتا لأنه سيتم انضمام عدد من الدول الأخري للمبادرة والتي تخدم الدول المشاركة في القطاع الصناعي .