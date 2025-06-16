ملقاش كابينة الأسانسير .. التحقيق في سقوط مسن من الطابق العاشر بالهرم

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة مسن، لقى مصرعه داخل عقار في الهرم، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الحادث، وتبين أن الضحية، سقط من الطابق العاشر أثناء محاولته استقلال مصعد العقار ليلقى مصرعه نتيجة إصابته بنزيف وكسور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخص داخل عقار في الهرم، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين للمقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، من خلال المعاينة والتحريات أن مسن تم تحديد هويته، أثناء محاولته استقلال مصعد العقار، فوجىء بعدم وجود الكابينة، مما أدى إلى سقوطه من الطابق العاشر، ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.