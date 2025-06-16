حملات مكبرة على العناصر الإجرامية بأسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) عدة حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسوان عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين) بحوزة 4 متهمين “لـ2 منهم معلومات جنائية”، وكذا ضبط 4 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" (بندقية آلية – 3 فرد محلى)، وتنفيذ 820 حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط نجحت جهود الحملات فى ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 9 كيلو جرام لمخدر البانجو – 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط قطعتى سلاح نارى "بدون ترخيص"، 2 فرد محلى بحوزة (4 متهمين"لـهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار ضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.