انقلاب سيارة نقل تحمل مادة كاوية على طريق السنطة في الغربية.. شاهد

شهد طريق السنطة الجديد بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة انقلاب سيارة نقل محملة بفناطيس معبأة ب200 لتر من مادة فلاش بسبب السرعة الزائدة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة انقلاب سيارة نقل محملة بفناطيس معبأة بمادة الفلاش بسبب السرعة الزائدة بنطاق دائرة المركز .

جهود أمنيه



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بأوناش لرفع آثار الحادث .

تفاصيل الواقعة



وأفاد شهود عيان أن الحادث نتج عنه انقلاب سيارة نقل معبأة ل 200 لتر فلاش بفناطيس معبأة بمادة كاوية وأنه تم استخدام مواد رغوية حفاظا على أرواح وحياة المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.