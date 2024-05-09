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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يوجه القيادات التعليمية بتوفير سبل الراحة للطلاب خلال الامتحانات

محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع سير و انتظام امتحانات المرحلة الإعدادية

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة سير وانتظام الامتحانات بصفوف المرحلة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام، والدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وعلي الألفي نقيب المعلمين - مديري الإدارات التعليمية – مديري المراحل التعليمية.

واطمأن محافظ بورسعيد على توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب خلال إجراء الامتحانات ، مشددا على استمرار المتابعة و تحقيق أفضل مناخ للطلاب خلال سير العملية الامتحانية .

كما ناقش اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، استعدادات المحافظة، لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة ، مؤكداً أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية و الامان  للطلاب أثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات

محافظ بورسعيد يتابع سير و انتظام امتحانات المرحلة الإعدادية و يوجه بتوفير كافة

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وأشار محافظ بورسعيد  إلى مديرية التربية والتعليم استعدت لانطلاق مارثون الثانوية العامة ،  وسيتم التنسيق بين مديرية التعليم والجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوى العام بانتظام.

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وفي نفس السياق ، أكد محافظ بورسعيد على استمرار تنفيذ القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية و الثانوية ، مؤكدا أن القوافل التعليمية  هذا العام شهدت اقبالا كثيفا من الطلاب بمقرات المدارس التى أعدت خصيصا بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات ومدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية للبنين بمدينة بورفؤاد

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