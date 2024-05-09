محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع "طرح البحر2"

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، سير ومعدلات العمل في تطوير ورصف ورفع كفاءة شارع طرح البحر ٢ بنطاق حي الشرق ، والذي يأتي ضمن خطة موسعة تشهدها محافظة بورسعيد للارتقاء بمنظومة الطرق ، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، والمهندسة زينب الجباس مدير المشروعات و لمياء الجيار رئيس حي الشرق ، و الشركات المنفذة لأعمال تطوير مشروعات الطرق.

واستمع محافظ بورسعيد للخطة الزمنية المقررة للانتهاء من تطوير الشارع ، موجها بتكثيف العمل نظرا لأهمية الشارع الحيوية .

محافظ بورسعيد يستعرض الخطة الزمنية للانتهاء من تطوير شارع طرح البحر ٢ 1000312963 1000312969 1000312972 1000312948 1000312944 1000312975 1000312960 1000312966 1000312921 1000312934

وأكد محافظ بورسعيد أن شارع طرح البحر يشهد تطوير على درجة عالية من الكفاءة ، بما يساهم في تيسير حركة مرور السيارات والمشاة ، و يحقق الارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي .

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير الطريق تشمل اعمال رصف وتوسعة الطريق ، و تأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، و رفع كفاءة وتجميل ،و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية و أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى ، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية ، وزيادة المسطحات الخضراء.