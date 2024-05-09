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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع "طرح البحر2"

محافظ بورسعيد يستعرض
محافظ بورسعيد يستعرض الخطة الزمنية للانتهاء من تطوير شارع طر

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، سير ومعدلات العمل في تطوير ورصف ورفع كفاءة شارع طرح البحر ٢ بنطاق حي الشرق ، والذي يأتي ضمن خطة موسعة تشهدها محافظة بورسعيد للارتقاء بمنظومة الطرق ، رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، والمهندسة زينب الجباس مدير المشروعات  و لمياء الجيار رئيس حي الشرق   ، و الشركات المنفذة لأعمال تطوير مشروعات الطرق.

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واستمع محافظ بورسعيد للخطة الزمنية المقررة للانتهاء من تطوير الشارع ، موجها بتكثيف العمل نظرا لأهمية الشارع الحيوية .

محافظ بورسعيد يستعرض الخطة الزمنية للانتهاء من تطوير شارع طرح البحر ٢

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وأكد محافظ بورسعيد  أن شارع طرح البحر يشهد تطوير على درجة عالية من الكفاءة ، بما يساهم في تيسير حركة مرور السيارات والمشاة ، و يحقق الارتقاء بالمظهر الحضاري  والجمالي .

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال تطوير الطريق تشمل اعمال رصف وتوسعة الطريق ، و تأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، و رفع كفاءة وتجميل ،و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية و أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى ، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية ، وزيادة المسطحات الخضراء.

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