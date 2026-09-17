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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إطلاق 9 مستحضرات دوائية جديدة لعلاج الأورام وأمراض الدم.. د.أحمد عليوة يكشف التفاصيل

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
محمود زيدان

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم، نجاح الدولة المصرية في توطين صناعة 9 مستحضرات طبية لعلاج مرضى الأورام وأمراض الدم بالشراكة مع القطاع الخاص، واصفًا الإنجاز خطوة جادة نحو تعزيز الأمن الدوائي وفق أعلى معايير الجودة العالمية بما يضمن حصول المريض المصري على حقه في العلاج.

وفي نفس السياق، أكد الدكتور أحمد عليوة، مدير العلاقات العامة بالشركة المنتجة للمستحضرات الدوائية، أن إطلاق 9 مستحضرات دوائية جديدة يمثل خطوة مهمة، خاصة أنها مخصصة لعلاج الأورام وأمراض مهمة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار بداية مشوار للتوسع في علاج الأورام وأمراض الدم وفق معايير جودة عالمية.

وأوضح عليوة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامجه «90 دقيقة» على شاشة «المحور»، أن الشركة كانت قد أعلنت قبل أقل من عام التزامها بتوسيع قدراتها الإنتاجية في مجال علاجات الأورام، مشيرًا إلى أن الاحتفال الحالي يأتي بمناسبة إطلاق 9 مستحضرات تغطي عددًا من المجالات المرضية، من بينها أورام الكبد والثدي والرئة.

وأضاف أن المستحضرات تشمل أدوية بيولوجية، إلى جانب مستحضرات في صورة أقراص، موضحًا أن منتجات الشركة ساهمت حتى الآن في علاج نحو 8500 مريض خلال العام الحالي.

الدواء مستحضرات دوائية أخبار توك شو وزير الصحة

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