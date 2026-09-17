إيران: رواية إنقاذ الطيارالأمريكي "خيالية"

علقت إيران، اليوم الخميس، بشأن قصة إنقاذ عقيدة في سلاح الجو الأمريكي فوق جبال إيران، أبريل الماضي، واتهمت واشنطن بتلفيق روايتها حول كيفية إنقاذها الطيار الذي أسقطت طائرته المقاتلة من طراز إف-15، واصفة الادعاءات بأنها "خيالية وغير مقبولة".

روى الجندي، الذي يُشار إليه باسم نداء مهمته "برافو"، قصة نجاته في وقت سابق من هذا الأسبوع على برنامج "60 دقيقة" على قناة سي بي إس، وقال برافو إنه كان ضابط أنظمة الأسلحة في الطاقم المكون من شخصين عندما أصيبت طائرتهم وسقط بسرعة تتراوح بين 70 و100 ميل في الساعة دون مظلة بعد أن تضررت الطائرة بصاروخ إيراني محمول على الكتف.



رواية لا يقبلها العقل



وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي العميد حسين محبي لوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إنه "لا عقل سليم يقبل الرواية [الأمريكية] لأنها خيالية وغير مقبولة"، واصفاً إياها بأنها دعاية حرب.

وأضاف محبي: "زعم الطيار الأمريكي أنه سقط بسرعة 160 كيلومترًا في الساعة ونجا، بينما لم تفتح مظلته حتى وسقط في قلب جبل"، متهمًا واشنطن باختلاق قصص حول إنجازاتها الحربية في الماضي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تختلق حادثة التحطم وعملية الإنقاذ في ظل معاناتها في حربها المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر ضد طهران، والتي تحظى بشعبية متدنية للغاية.

وتابع محبي، قائلا "إن الولايات المتحدة تحرج نفسها بهذه التصرفات. هذه الأفلام (الوثائقية) لن تفشل بالتأكيد في تحقيق أي إنجاز فحسب، بل ستصبح أيضاً مصدراً للسخرية".

وصرح قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر لشبكة سي بي إس أن الطاقم الذي تم إسقاطه كان في مهمة لتنفيذ ضربة على منشآت صناعية إيرانية مرتبطة ببرنامج الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيراني.



رواية برافو



قال برافو إنه وشريكه، الذي يحمل الاسم الرمزي للمهمة "ألفا"، قفزا بالمظلات عندما لم يتمكنا من إنقاذ الطائرة، ثم قفز شريكه بسلام، لكن العقيد هبط بقوة على بعد حوالي 8 كيلومترات، وانتهى بهما المطاف في أصفهان بإيران، حيث عثر فريق إنقاذ أمريكي على "ألفا" بعد ست ساعات.

وأضاف أنه تمكن من تنبيه القوات الأمريكية بأنه مصاب ولكنه لا يزال يتحرك، وتم تحديد موقعه بواسطة طائرتي إنقاذ بعد يوم.