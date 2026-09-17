راض عنه.. ترامب: الحصار البحري منع إيران من تصدير نفطها

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه راض جدا عن الحصار البحري المفروض على إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال ترامب:" الحصار البحري منع إيران من تصدير نفطها".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقع "أكسيوس" الإخباري، اليوم الخميس، بأنه يقترب من منعطف حاسم فيما يتعلق بالحرب مع إيران، مشيراً إلى أنه يدرس ما إذا كان سيعاود شن هجمات واسعة النطاق سعياً لإنهاء الصراع.

وقال ترامب: "أمامي قرار كبير قريباً. هل أتدخل وأقضي عليهم [النظام الإيراني] أم لا؟ إنه قرار كبير. أي شيء قد يحدث معي".