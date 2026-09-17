الخارجية الأمريكية: الوفد الأساسي للنظام الإيراني سيتمكن من حضور اجتماعات رفيعة المستوى بالأمم المتحدة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوفد الأساسي للنظام الإيراني سيتمكن من حضور اجتماعات رفيعة المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة ستسمح لوفد إيراني أساسي بحضور "أسبوع الاجتماعات رفيعة المستوى" للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لكنها ستفرض قيوداً على تنقلات أعضائه وعمليات الشراء التي يقومون بها.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن هذا القرار يتماشى مع التزامات واشنطن بصفتها الدولة المضيفة للأمم المتحدة، مضيفا أن أعضاء الوفد الإيراني سيواجهون قيوداً على تحركاتهم، كما سيُحظر عليهم شراء السلع الفاخرة وبعض أنواع السلع الأخرى أثناء تواجدهم في الولايات المتحدة.