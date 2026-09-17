القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا عددا من عناصر ميليشيا الحوثي بالمنطقة العسكرية الثالثة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، استهداف عددا من عناصر ميليشيا الحوثي بالمنطقة العسكرية الثالثة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، لجأ يمنيون إلى القوارب للفرار من مناطق القتال في اليمن، مع اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط وتصاعد المخاوف بشأن تداعياتها على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية، بحسب تقرير لوكالة أنباء رويترز.

ووصل عشرات اليمنيين إلى سواحل جيبوتي على متن قوارب مكتظة بالركاب، هربًا من المعارك بين مقاتلي جماعة الحوثي المدعومين من إيران والقوات اليمنية المدعومة من السعودية.