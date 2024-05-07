محافظ بورسعيد يستعرض نتائج حصر التعديات على شريط المعاهدة

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعا ، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في ملف إزالة التعديات والمخالفات بجنوب بورسعيد ، و ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، و الدكتور منصور بكري السكرتير العام والمستشار محمد موسي المستشار القضائي ومهندس سيد خلف مستشار المحافظة والجهات المختصة ممثلة في (مديرية الزراعة – الشئون القانونيه – التخطيط العمرانى – الأملاك – حماية املاك الدولة ).

خلال الاجتماع استعرض محافظ بورسعيد مستجدات الموقف التنفيذي لإزالة التعديات والمخالفات المتواجدة على طريق المعاهدة والمجرى الملاحي لقناة السويس، حيث تم استعراض نتائج الحصر للتعديات والتواجدات الواقعة على شريط المعاهدة الملاصق للمجرى الملاحي و ايضا جهات التصرف على الأراضي بالشريط الملاصق ، وعرض تصنيفات التواجدات على الشريط طبقا لإدارة أملاك الدولة ، ونتائج فحص الإدارة العامة للشئون القانونية بعد التنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعي .

أكد محافظ بورسعيد على سرعة إزالة التعديات و المخالفات الواقعة على شريط المعاهدة الملاصق للمجرى الملاحي ، مؤكدا على بدء تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة هذه التعديات على أراضي أملاك الدولة بشرق وغرب طريق المعاهدة و المجرى الملاحي لقناة السويس ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة التعديات ، مؤكدا أنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.

وجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية الممثلة في محافظة بورسعيد ، و الإصلاح الزراعي و هيئة التعمير الزراعي ، وحي الجنوب ، ووزارة الزراعة ، و البدء في تنفيذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات لمنع انتشار هذه الظاهرة، واسترداد الأراضي المملوكة للدولة .