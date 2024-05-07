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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مراكز بورسعيد التكنولوجية تبدأ فى تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء| صور

مراكز بورسعيد التكنولوجية
مراكز بورسعيد التكنولوجية تبدأ فى تلقي طلبات التصالح

بدأت المراكز التكنولوجية بمحافظة بورسعيد اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024 استقبال المواطنين لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية، وذلك طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

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وأكد محافظ بورسعيد، على الجاهزية الكاملة لجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة لاستقبال جميع طلبات التصالح والتيسير علئ المواطنين للتعامل مع طلبات التصالح، و ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام امنة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كل سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

مراكز بورسعيد التكنولوجية تبدأ فى تلقي طلبات التصالح

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ووجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ، بالمتابعة على مدار الساعة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكواهم و استفساراتهم بشأن هذا الملف وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة.

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