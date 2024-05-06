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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد يشارك المواطنين الاحتفال بأعياد الربيع على الشاطئ |صور

محافظ بورسعيد..يشارك
محافظ بورسعيد..يشارك المواطنين الاحتفال بأعياد الربيع

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين ، شاطئ وكورنيش المحافظة لمشاركة المواطنين الاحتفال بأعياد الربيع "شم النسيم" الذي شهد توافد الآلاف من أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى،للاحتفال بأعياد الربيع.

وقدم محافظ بورسعيد التهاني القلبية للمواطنين بأعياد الربيع ، كما استمع  لآراء المواطنين حول الخدمات المقدمة على شاطئ بورسعيد، لافتا إلى أن المحافظة تحرص على إسعاد المواطنين خلال أعياد الربيع.

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وأكد محافظ بورسعيد، أن محافظة بورسعيد شهدت توافد الآلاف من المواطنين على الشواطئ والمتنزهات والحدائق خلال أعياد الربيع، حيث شهدت شواطئ  بورسعيد إقبالا من المواطنين من أبناء المحافظة وزائريها وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة في شوارع وميادين المحافظة.

محافظ بورسعيد..يشارك المواطنين الاحتفال بأعياد الربيع علي شاطئ المحافظة

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وأشار اللواء عادل الغضبان إلى أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية وبالتنسيق مع جميع الأحياء والمديريات وشركات المرافق، لمتابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد على ضرورة أن تظهر بورسعيد أمام أهلها وزوارها بالمظهر اللائق بها، متمنيا للمواطنين الاستمتاع بالشواطئ والمتنزهات وقضاء عطلة سعيدة.

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