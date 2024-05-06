بالأرقام والتفاصيل.. خطوات واسعة لتحول مناخ بورسعيد إلى حي أخضر| صور

يعد الحفاظ على البيئة أحد الأهداف الاستراتيجية والأبعاد الهامة التي تقوم عليها رؤية مصر ٢٠٣٠ ومن ركائزه الأساسية لضمان التنمية المستدامة أو الاستدامة البيئية هي ما يمتلكه أي حي أو مدينة من "مساحات خضراء"، وهنا نلقي الضوء على ما يمتلكه حي المناخ فى محافظة بورسعيد من مقومات تضعه بين الأحياء الهامة في هذا الملف

ومن جانبه يوضح المهندس نعمان علي نعمان رئيس حي المناخ فى بورسعيد أن الحي يمتلك ما يقرب من ١٠٠ ألف متر مربع مساحة خضراء في نطاقه من بينها ٧ حدائق كبرى والبقية مسطحات خضراء وأحواض وجزر وسطي موزعة بالميادين والشوارع الرئيسية بنطاق الحي.

وتابع "نعمان" يأتي من بينها "مشتل" خاص بالحي يعد من أكبر مشاتل بورسعيد و يقع بمنطقة العاشر من رمضان وتشرف عليه إدارة الحدائق بالحي ، و تبلغ مساحته ١٨٩٠ م٢ ، ويعتمد الحي عليه في إنتاج النباتات بهدف زراعتها في الحدائق والمسطحات الخضراء والشوارع والميادين، وتتنوع النباتات المتواجدة بالمشتل ما بين أشجار كأشجار الفيكس و اكاسيا و أيضا نباتات الزينة بأنواعها المختلفة، ووظيفته الأساسية مكان مخصص لإجراء عملية التكاثر والرعاية وإنتاج شتلات النباتات.

وأشار رئيس مناخ بورسعيد أن أبرز الحدائق "حديقة المنتزه" الواقعة بشارع عاطف السادات بنطاق حي المناخ على مساحة ٢٥ ألف متر مربع بطول حوالي كيلو متر مربع ومتوسط عرضها حوالي ٣٥ متر مربع ، وتعد أحد أكبر الحدائق بمحافظة بورسعيد ومن المتنفسات الطبيعية والمتنزهات المجانية التي يقصدها زوار وأهالي محافظة بورسعيد وتم تطويرها خلال العام الماضي على أحدث طراز وشهدت أعمال رفع كفاءة شاملة.

وأكمل رئيس مناخ بورسعيد كما يشمل الحي "حديقة الأمل" ثاني أكبر حديقة مفتوحة بحي المناخ بمساحة ١٠٣٠٠ متر مربع ، وتعد متنزها ومتنفسا طبيعيا لأهالى بورسعيد وزوارها وتتميز بموقعها المتميز لقربها من الشاطئ وكونها بأحد الشوارع الرئيسية الهامة بالحي وهو شارع سعد زغلول ؛حيث تقع في وسط منطقة قشلاق السواحل وتطل أيضا من الخلف على امتداد شارع عاطف السادات .

وتتميز الحديقة بوجود مسرح مفتوح يقام به العروض الفنية والغنائية فى كافة المناسبات ، كما تشمل مكتبة للطفل ومنتدى ثقافي مفتوح، ويقع في نطاقها أيضا مسجد الحسني بطرازه المعماري المتميز وله من الرواد كثيرين .

وقد شهدت الحديقة أعمال تطوير وإزالة الأسوار حولها عام ٢٠١٨ لتصبح مفتوحة ومجانية للرواد ضمن مبادرة محافظ بورسعيد "حدائق بلا أسوار" ،والتى تم تفعيلها بجميع الحدائق العامة بنطاق حى المناخ ، وأصبحت حديقة الأمل إضافة ترفيهية وسياحية لاقت قبول كبير لدى أهالى بورسعيد وزوارها من جميع المحافظات.

واستطرد رئيس مناخ بورسعيد يأتي بعدها "حديقة الحرية" والتي تقع علي مساحة ٨٤٠٠م٢ وتم وضعها ضمن خطة حي المناخ للتطوير ورفع الكفاءة الشاملة خلال الفترة القادمة لتدخل في مبادرة محافظ بورسعيد حدائق بلا أسوار، فضلا عن "حديقة المناخ" بالمنطقة السابعة أحد الحدائق المفتوحة والتي تقع علي مساحة ٣٦٠٥ م٢ ،وتعد الحديقة الأولى بين العمارات السكنية على مستوى المحافظة كتجربة فريدة من نوعها بالجمهورية.

هذا بالإضافة إلي "حديقة الشجرة" الواقعة بمنطقة العاشر من رمضان المطلة علي شارع ستالينجراد علي مساحة ٢١٧٥م٢، وقد تم تطويرها وتحويلها لحديقة مفتوحة عام ٢٠١٧ ضمن مبادرة محافظ بورسعيد "حدائق بلا أسوار "، وستشهد أعمال رفع كفاءة وصيانة بالتزامن مع التطوير الشامل لشارع ستالينجراد الذي يجري الآن.

وتبلغ مساحة "حديقة ٦أكتوبر" التي تقع وسط العمارات السكنية المطلة علي شارع الناصر (١٦٨٠ م٢) ، وهي أيضا من الحدائق المفتوحة ، فضلا عن "حديقة المنطقة الأولي" والتي تبلغ مساحتها ٤٥٠ م٢ ويشرف عليها الحي.

بالأرقام والتفاصيل.. خطوات واسعة لتحول مناخ بورسعيد إلي حي أخضر 1000309556 1000309555 1000309554 1000309551 1000309552 1000309553 1000309550 1000309549

وأكد يمتلك حي المناخ (١٠٦) مسطح أخضر أو ما يطلق عليه الحدائق الصغرى بإجمالي مساحة ( ٢٣١٤٨) متر مربع، فضلا عن الجزر الوسطى والجانبية ذات المساحات الخضراء بالشوارع الرئيسية والميادين والتي تشمل (١٢٧) من الأحواض المزروعة و المدعمة بالزروع والورود التي تعطي طابع جمالي ومريح للعين وأشاد بها جميع زوار المحافظة والأهالي ، وتبلغ مساحة هذه الأحواض (٣٣٧٠م٢) المنتشرة في شوارع رئيسية.

هذا بالإضافة إلي المساحات الخضراء الجديدة المنتشرة بطول شاطئ البحر الممتد بنطاق الحي بحوالي ١٦٠٠ م٢ بساحل البحر المتوسط من خلال مطوري الشاطئ المنتفعين من الشباب ضمن مبادرة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتطوير الشاطئ علي أحدث طراز وتشغيل الشباب البورسعيدي.

ويأتي هنا دور الأجهزة التنفيذية في حي المناخ برئاسة المهندس نعمان علي نعمان بوضع منظومة عمل للحدائق بآلية محكمة تضمن استدامة تنمية وتطوير المساحات الخضراء بالحي طبقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ ، وتتمثل في خطة تنفيذية للإشراف على الحدائق بتخصيص فرق عمل ميدانية تنتشر في ورديات تبدأ من الصباح الباكر وطوال النهار، تقوم بأعمال الصيانة والتجميل من نظافة وقص وتهذيب النجيل وتقليم وتشكيل الأشجار والنخيل وإزالة الحشائش الغريبة والغاب والمتخللات الزراعية وأعمال الحدية والري ومتابعة النباتات المنزرعة ورفع المخلفات الزراعية بعد إنتهاء الأعمال أولاً بأول .

كل ذلك بالإضافة إلي تكثيف هذه الجهود خلال المناسبات والأعياد، والتي تشهد إقبالا كبيرا لرواد الحدائق والمسطحات الخضراء من أهالي المحافظة وزوارها.

وهناك عدد من المبادرات التي نفذها حي المناخ في مجال الاهتمام بالحدائق لضمان استدامتها البيئية، أبرزها المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة" والتي استقبلت خلالها محافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان ٧٠ ألف شجرة و تأتي في إطار جهود الدولة المصرية في ملف تغير المناخ، و ترتكز المبادرة علي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض الاحتباس الحرارى والحد من مخاطره، وتحسين نوعية الهواء ونماء الوعي البيئي وبالتالي الحصول على أكسجين نقي مما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة للمواطنين ، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار .

وأكد رئيس حي المناخ أن جهود الحي تمثلت في زراعة حوالي ٣٠٠٠ شجرة من الأشجار المثمرة والنباتات (كأشجار الزيتون والليمون والجوافة والبرتقال واليوسفي ) والنباتات في المدارس والكليات والمستشفيات والحدائق والمسطحات الخضراء والأحواض بالشوارع والمناطق السكنية والميادين وذلك من خلال الكوادر العاملة بالحي وبمشاركات مجتمعية من الشباب والطلاب والأحزاب والجمعيات الأهلية، بالتوازي مع رفع الوعي البيئي لديهم بكيفية زراعة الأشجار والنباتات والحفاظ عليها برعايتها وكيفية صيانتها، وتغيير ثقافتنا نحو التحول لمجتمع أخضر للتكيف مع التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

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