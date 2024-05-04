السيطرة على حريق بمسلة ديكورية غرب بورسعيد | صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بورسعيد من السيطرة على حريق في مسلة بورتو الكائنة على طريق بورسعيد دمياط؛ في نطاق محافظة بورسعيد دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن بورسعيد، تلقت إخطارا بنشوب حريق في مسلة بورتو الديكورية وتصاعد ألسنة النيران.



حريق مسلة بورتو غرب بورسعيد 1000308065 1000308066 1000308067 1000308068 1000308069

انتقلت قوات الحماية المدنية، الي موقع البلاغ ونجحت في السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وذلك قبل امتداد النيران إلى المناطق المحيطة.

تبين من المعاينة أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي في الإضاءة، وتمت السيطرة عليه.

تم تكليف فريق من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد للوقوف على الأسباب، وتحرير محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق الإجراءات.