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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق بمسلة ديكورية غرب بورسعيد | صور

حريق مسلة بورتو غرب
حريق مسلة بورتو غرب بورسعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بورسعيد من السيطرة على حريق في مسلة بورتو الكائنة على طريق بورسعيد دمياط؛ في نطاق محافظة بورسعيد دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن بورسعيد، تلقت إخطارا بنشوب حريق في مسلة بورتو الديكورية وتصاعد ألسنة النيران.
 

حريق مسلة بورتو غرب بورسعيد

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انتقلت قوات الحماية المدنية، الي موقع البلاغ ونجحت في السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وذلك قبل امتداد النيران إلى المناطق المحيطة.

تبين من المعاينة أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي في الإضاءة، وتمت السيطرة عليه.

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تم تكليف فريق من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد للوقوف على الأسباب، وتحرير محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق الإجراءات.

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