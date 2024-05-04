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رئيس التحرير
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توك شو

بنستهلك 175 طن رنجة يوميًا.. الغرفة التجارية: الجمبري بـ 250 جنيهًا في بورسعيد

صدى البلد

أكد محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أن مقاطعة الأسماك كانت بسبب ارتفاع الأسعار ، وتحركت الغرفة التجارية من أجل تخفيض أسعار الأسماك في الأسواق. 

 

محمد سعدة: أسعار الأسماك ببورسعيد في تراجع مستمر

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وقال محمد سعدة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  تجار الجملة قاموا بتشييد منافذ في سوق بورسعيد للسمك وبيع الأسماك بسعر الجملة من اجل ضبط الأسعار والعمل على خفضها ".

وأضاف محمد سعدة:" أسماك بحيرة البردويل بدأت تنزل السوق بكميات وهذا الأمر يؤدي إلى إحداث حالة من التوازن في الأسعار بالأسواق".

وتابع محمد سعدة :" الدنيس كان بـ 280 جنيها للكيلو وانخفض لـ 150 جنيها للكيلو، والجمبري سعره  أصبح من 160 لـ 250  جنيها حسب الحجم ".

وأكمل محمد سعدة :" الفسيخ في بورسعيد من 190 لـ 250 جنيها "، مضيفا:" مصر تستهلك 175 طن رنجة يوميا ".

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