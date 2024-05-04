في شم النسيم.. طرق خفيفة وصحية لتجهيز الفسيخ والرنجة

لا غنى عن تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم، إلا أنه يجب الاهتمام بشرائه من أماكن موثوقة، وتنظيفه بشكل جيد لتجنب الإصابة بالتسمم بعد تناوله.

كيف يمكنك تناول الفسيخ والرنجة بطريقة صحية ؟

وفي البداية يجب التأكد من نظافة الفسيخ والرنجة قبل تحضيره، وذلك بفحصهم إلى اللحم من الداخل والتأكد من خلوه من الديدان، او إنبعاث رائحة منفرة منه.

وبعد التاكد من نظافة الفسيح والرنجة، فيجب اتباع طرق صحية وخفيفة لتجهيز الفسيخ والرنجة، وفقا لما نشر في موقع “جست فود”، ومن أبرزها، ما يلي :

- لابد من الانتباه للتنظيف الجيد للفسيخ والرنجة عند تحضيره.

_ التخلص من الشوك والجلد عند خلطها مع الطحينة، أو مع الخضار.

_ الابتعاد عن إضافة الملح نهائيًا لهذه الوصفات إلا بعد تذوقها، لاحتواء الفسيخ والرنجة على كمية كبيرة من الملح.

- يفضل إضافة الزيت والليمون، لأنها مكونات لا غنى عنها في تحضير الفسيخ والرنجة مهما كانت الوصفة، لأنهما يقللان من ملوحتهما.

- يجب الحرص على تناول الخضراوات بشكل وفير بجانب الفسيخ للحد من ملوحتهما.