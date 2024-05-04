عادل الغضبان: بورسعيد جاهزة لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم.. صور

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد، وعيد شم النسيم، وذلك في ديوان عام المحافظة، وبحضور رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وعدد من الجهات التنفيذية .

وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال الأعياد التي تجمع جميع طوائف الشعب المصري، موجها في البداية التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم ، مشددا على كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة بالاستعداد المبكر لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال إجازة الأعياد.

وأوضح المحافظ، أن بورسعيد جاهزة لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم ، وتستعد لاستقبال الزائرين من جميع المحافظات.

ووجه "الغضبان"، إدارة المصايف والشواطئ، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء، لتوفير كل سبل الراحة للمواطن، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسي، وتكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطئ بورسعيد، ومتابعة أعمال تجميل ونظافة الشاطىء، فضلا عن تشكيل لجنة؛ للتأكد من تقديم خدمات القرى السياحية على أعلى مستوى.

وفى هذا السياق، وجه محافظ بورسعيد مديرية التموين بمراجعة توافر كل السلع الغذائية والمواد التموينية بشكل كامل، مؤكدا أن هناك مخزونا استراتيجيا كافيا من السلع الأساسية والغذائية.

كما وجه بالمتابعة المستمرة لحالة الأسواق من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية، ووجه كذلك بتكثيف الحملات الرقابية التموينية لمواجهة جشع التجار.

الغضبان.. بورسعيد جاهزة لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم 1000307697 1000307703 1000307700 1000307712 1000307709 1000307706 1000307715

وخلال الاجتماع، شدد محافظ بورسعيد على التواجد الدائم للقيادات التنفيذية التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، على مستوى المحافظة، موجها رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة فى جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال، ورفع كفاءة محيط الكنائس على أعلى درجة من الكفاءة، لتحقيق الشكل الجمالي والحضارية خلال أعياد الأخوة المسيحين

وشدد محافظ بورسعيد على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى فى المستشفيات والإسعاف خلال الأعياد، وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفى الميادين لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.