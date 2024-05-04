محافظ بورسعيد يشدد على الالتزام بالخطة الزمنية المقررة لتطوير منطقة زمزم |صور

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن استمرار الأعمال بمشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة وإضاءة ورصف منطقة زمزم القديمة بحي الضواحي، وذلك في إطار الخطة الموسعة للارتقاء بالمناطق السكنية خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية، تحت إشراف جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد بالتنسيق مع حي الضواحي .

محافظ بورسعيد يشدد على الالتزام بالخطة الزمنية المقررة لتطوير زمزم 1000307577 1000307574 1000307573 1000307569 1000307570 1000307571 1000307568 1000307567 1000307564 1000307563

وأوضح محافظ بورسعيد أن الأعمال تشمل رصف الطرق الداخلية بالمنطقة، وتوسعتها ووضع الاسفلت بالشوارع ، و عمل بالوعات للأمطار، و رفع كفاءة أعمدة الإضاءة و زيادة نسبة المسطحات الخضراء، وذلك بما يحقق واجهة حضارية للمنطقة.

ووجه محافظ بورسعيد بالالتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء من أعمال تطوير منطقة زمزم القديمة ، والمتابعة الميدانية اولا أول ، مشددا على التنسيق بين كافة المسئولين عن التطوير .