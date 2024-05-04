محافظ بورسعيد يشدد على الالتزام بالخطة الزمنية المقررة لتطوير منطقة زمزم |صور

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن استمرار الأعمال بمشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة وإضاءة ورصف منطقة زمزم القديمة بحي الضواحي، وذلك في إطار الخطة الموسعة للارتقاء بالمناطق السكنية خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية، تحت إشراف جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد بالتنسيق مع حي الضواحي .
وأوضح محافظ بورسعيد أن الأعمال تشمل رصف الطرق الداخلية بالمنطقة، وتوسعتها ووضع الاسفلت بالشوارع ، و عمل بالوعات للأمطار، و رفع كفاءة أعمدة الإضاءة و زيادة نسبة المسطحات الخضراء، وذلك بما يحقق واجهة حضارية للمنطقة.
ووجه محافظ بورسعيد بالالتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء من أعمال تطوير منطقة زمزم القديمة ، والمتابعة الميدانية اولا أول ، مشددا على التنسيق بين كافة المسئولين عن التطوير .