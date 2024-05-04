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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يوجه الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى.. اعرف السبب

رئيس مدينة بورفؤاد
رئيس مدينة بورفؤاد

أكد  الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم السبت،  أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال أعياد " القيامة المجيد و شم النسيم " ، موجهاً كافة الأجهزة التنفيذية علي مستوي المدينة بتكثيف الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال أجازة الأعياد ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات  اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

ووجه الدكتور إسلام بهنساوي بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوي مدينة بورفؤاد التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، مشدداً بتكثيف حملات النظافة في  جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال،  ورفع كفاءة محيط كنائس المدينة على أعلى درجة من الكفاءة،  لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد . 
 

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وشدد رئيس مدينة بورفؤاد على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والإسعاف خلال الأعياد .

وأكد التعامل بكل حزم مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفة للقانون و تكثيف الحملات المرورية علي الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصي سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المدينة، وإلتزام مرفق المعديات باتخاذ كافة الإجراءات لضمان تيسير تنقلات المواطنين على مدار اليوم.

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد أن المدينة جاهزة لاستقبال الأعياد ، وتستعد لاستقبال الزائرين من جميع المحافظات، كما وجه  سيادته بتوفير كافة سبل  الراحة للمواطن،  ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسي و تكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطىء مدينة بورفؤاد، و متابعة أعمال تجميل ونظافة الشاطىء، لتكون على أعلى مستوى.

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