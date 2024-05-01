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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين بورسعيد : حررنا محاضر لتجار أسماك أخفوا التسعيرة .. والمواطن الأساس

أسعار أسماك بورسعيد
أسعار أسماك بورسعيد وسط رقابة تموينية

أكد محمد عوض وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية فى بورسعيد تحرير عدة محاضر لعدد من تجار الأسماك أخفوا التسعيرة للأصناف المعروضة لديهم برغم تحذيرات لجان المديرية على مدار الأيام السابقة.

وأضاف وكيل تموين بورسعيد أن هناك غرفة عمليات مشتركة بين المديرية ومجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة محمد سعدة السكرتير العام للغرفة التجارية المصرية على مدار الساعة للوقوف على المشكلات التى تواجه المواطنين و التجار و العمل على حلها فى اسرع وقت.

أسعار أسماك بورسعيد وسط رقابة تموينية

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وأضاف وكيل تموين بورسعيد أن غرفة عمليات المديرية تلقت بلاغات اليوم من عدة مواطنين بالإضافة إلى شعبة الأسماك برئاسة عبده رضوان بوجود سيارات فى عدة مناطق تبيع أزيد من التسعيرة المعلنة عن الأصناف التى تدعمها شعبة الأسماك و كبار التجار بالتنسيق مع مجلس إدارة الغرفة التجارية وتم التحرك إليها مباشرة والزامها بالتسعيرة الجبرية لأبناء اللوت والشبار و الدنيس وتحذيرها من المخالفة مجددا.  

أسعار أسماك بورسعيد وسط رقابة تموينية

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وشدد وكيل تموين بورسعيد أن جميع الأجهزة سواء مديرية التموين أو جهاز حماية المستهلك بالإضافة إلى شعبة الأسماك و مجلس الغرفة التجارية لايدخر جهد فى مراقبة الأسعار و مجابهة مستغلي المواطنين لافتا الي أن المواطن هو الركيزة الأساسية فى إنجاح احكام الرقابة .

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وطالب عوض أهالي بورسعيد بسرعة الابلاغ عن أي مخالف لأي تسعيرة حال كشفها وقتيا من خلال الصفحة الرسمية للمديرية أو الأرقام المعلنة عليها مؤكد أنه سيتم دفع حملات فورية للتأكد من البلاغات و الشكاوى 

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