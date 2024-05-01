تموين بورسعيد : حررنا محاضر لتجار أسماك أخفوا التسعيرة .. والمواطن الأساس

أكد محمد عوض وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية فى بورسعيد تحرير عدة محاضر لعدد من تجار الأسماك أخفوا التسعيرة للأصناف المعروضة لديهم برغم تحذيرات لجان المديرية على مدار الأيام السابقة.

وأضاف وكيل تموين بورسعيد أن هناك غرفة عمليات مشتركة بين المديرية ومجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة محمد سعدة السكرتير العام للغرفة التجارية المصرية على مدار الساعة للوقوف على المشكلات التى تواجه المواطنين و التجار و العمل على حلها فى اسرع وقت.

أسعار أسماك بورسعيد وسط رقابة تموينية 1000305468 1000305763 1000305762 1000305465 1000305766

وأضاف وكيل تموين بورسعيد أن غرفة عمليات المديرية تلقت بلاغات اليوم من عدة مواطنين بالإضافة إلى شعبة الأسماك برئاسة عبده رضوان بوجود سيارات فى عدة مناطق تبيع أزيد من التسعيرة المعلنة عن الأصناف التى تدعمها شعبة الأسماك و كبار التجار بالتنسيق مع مجلس إدارة الغرفة التجارية وتم التحرك إليها مباشرة والزامها بالتسعيرة الجبرية لأبناء اللوت والشبار و الدنيس وتحذيرها من المخالفة مجددا.

أسعار أسماك بورسعيد وسط رقابة تموينية 1000305465 1000305468 1000305471



وشدد وكيل تموين بورسعيد أن جميع الأجهزة سواء مديرية التموين أو جهاز حماية المستهلك بالإضافة إلى شعبة الأسماك و مجلس الغرفة التجارية لايدخر جهد فى مراقبة الأسعار و مجابهة مستغلي المواطنين لافتا الي أن المواطن هو الركيزة الأساسية فى إنجاح احكام الرقابة .

وطالب عوض أهالي بورسعيد بسرعة الابلاغ عن أي مخالف لأي تسعيرة حال كشفها وقتيا من خلال الصفحة الرسمية للمديرية أو الأرقام المعلنة عليها مؤكد أنه سيتم دفع حملات فورية للتأكد من البلاغات و الشكاوى