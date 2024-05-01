محافظ بورسعيد لأهالي الحسينية: عقود مؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية | صور

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ممثلي أهالي منطقة شمال سهل الحسينية، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة مستجدات أعمال تطوير منطقة شمال سهل الحسينية، لتحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي، وذلك ضمن خطة الأعمال التنموية، والتطوير التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حسني عطية مدير عام مديرية الزراعة والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة، ورئيس حى الجنوب وممثلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقطاع الصرف والري ببورسعيد.

محافظ بورسعيد :يؤكد لأهالي الحسينية بعمل عقود مؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية 1000304081 1000304093 1000304096 1000304063 1000304099 1000304090 1000304072 1000304087 1000304084 1000304102 1000304078 1000304105 1000304075 1000304060 1000304066

وخلال اللقاء أكد محافظ بورسعيد لأهالي منطقة سهل الحسينية على ضرورة الانتهاء من أعمال تجفيف الارض لبدء الزراعة وتمليك الأراضي بعد جفيفها لتحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقنين أوضاع المواطنين والمزارعين و عمل عقود مؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية بمنطقة سهل الحسينية لتنميتها زراعيا واقتصاديا لتساهم تلك المنطقة في عملية النهضة الزراعية التي تشهدها الدولة المصرية.

وأوضح محافظ بورسعيد لمواطني و مزارعي سهل الحسينية بأهمية تسليمهم عقود مؤمنة لتمليك الٱراضي ، والتي تسهم في تمكين المنتفعين من أصحاب العقود بالاستفادة بالخدمات المتعددة ومنها الحصول على كارت الفلاح لصرف الأسمدة والتقاوي وضمان وتسهيل التعاون مع البنوك وخاصة البنك الزراعي المصري و تقديم التيسيرات اللازمة لضمان تحقيق التنمية والاستقرار بمنطقة الحسينية ، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على تقديم كافة الدعم والتسيرات للمزارعين بمنطقة سهل الحسينية لدفع عجلة الإنتاج والتنمية.

ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين الجهات التنفيذية المختصة والممثلة في مديرية الزراعة و الري وهيئة التعمير ومحافظة بورسعيد و ممثلي أهالي منطقة شمال سهل الحسينية لتقديم التيسيرات اللازمة لضمان تحقيق التنمية والاستقرار بمنطقة الحسينية ،وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من أعمال تجفيف أرض شمال سهل الحسينية طبقًا للجداول الزمنية المقررة، تماشيًا مع ما تشهده المحافظة من خطط التنمية المستدامة، موكدًا متابعة مستجدات الموقف التنفيذي و أعمال تحويل منطقة شمال سهل الحسينية من الإستزراع السمكي للاستزراع النباتي لزيادة الرقعة الزراعية .

ومن جانبهم، وجّه ممثلو أهالي سهل الحسينية الشكر لمحافظ بورسعيد على ترحيبه بالحوار والمشاركة مع أهالي المنطقة، مؤكدين دعمهم لخطة الدولة والمحافظة في تنفيذ الأعمال التنموية التي سوف تشهدها المنطقة.