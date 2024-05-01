محافظ بورسعيد يكرم 83 مدير مدرسة حاصلة على شهادة الاعتماد والجودة| صور

كرم اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم ٨٣ مدير مدرسة حاصلة على الإعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والتريوي بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية وقيادات التعليم.

جاء ذلك من خلال احتفالية أقيمت بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة قدم من خلالها أطفال مرحلة رياض الأطفال فقرة استعراضية وطنية ابتهاجا واحتفالا بعيد تحرير سيناء.

ومن خلال عرضا تقديميا، عرض الدكتور محمد عبد التواب أبرز الانجازات التى حققها تعليم بورسعيد خلال الفترة الحالية فى شتى المناحي، موجها الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه الدائم والمتواصل لملف التعليم ببورسعيد.

وأعرب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من خلال كلمته للحضور عن فخره بقرار الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التربوي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء باعتماد وتجديد اعتماد ٨٣ مؤسسة تعليمية ببورسعيد.

وأضاف محافظ بورسعيد أن اعتماد الهيئة لمؤسسات جديدة يضاف إلى سلسلة جهود المديرية وإدارة الجودة هذا العام، ويعتبر إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات التي حققها تعليم بورسعيد على مدار العام الدراسي في مجال الجودة والاعتماد.

ولفت محافظ بورسعيد إلى أن هذه الخطوة تعتبر ضرورة للارتقاء بالعملية التعلمية وتستهدف تحقيق المؤسسة التعليمية لنواتج التعلم وفق رؤية مصر 2030 والتي ترتكز على تربية الأجيال وتعليمهم وتأهيلهم للقيام بأدوارهم وتحملهم المسؤولية في بناء مجتمعهم وتشجيع المدارس على تحقيق الجودة والوصول لمستويات عالية من الإتقان والتميز.

محافظ بورسعيد يكرم المدارس الحائزة على الإعتماد 1000305614 1000305620 1000305632 1000305617 1000305599 1000305668 1000305635 1000305644 1000305659 1000305626 1000305623 1000305605 1000305647 1000305656 1000305611 1000305641 1000305629 1000305650 1000305638 1000305662 1000305608 1000305653 1000305665 1000305602

ووجه محافظ بورسعيد التهنئة لقيادات التعليم ومديري وأعضاء جميع المؤسسات التعليمية الحاصلة على الاعتماد والمجدد لها تحت إشراف إدارة الجودة لجهودهم البارزة وعملهم المتواصل الدؤوب متمنيا لهم دوام التقدم والرقي.

وقدم اللواء عادل الغضبان شهادات التقدير لمسئولى إدارة الجودة بمديرية التربية والتعليم وعلى رأسهم الأستاذ محمد بدوى مدير الإدارة وأعضاء الإدارة ورؤساء الأقسام بمختلف الإدارات التعليمية ومديرى المدارس وممثلى المدارس الحاصلة على الإعتماد وعددهم ٨٣ مدرسة بالإضافة إلى ٢٢ من المنسقين الداعمين باجمالى ١٠٥ محتفى به.