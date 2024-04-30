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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صبحي والغضبان يتابعان مستجدات إنشاء استاد بورسعيد الجديد

صدى البلد

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد؛ لمتابعة سير الأعمال الإنشائية الجارية باستاد بورسعيد الرياضي الجديد، والذي يتم إنشاؤه وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ولفيف من قيادات الشركة المنفذة والاستشاريين وقيادات الوزارة.


وتعرف وزير الشباب والرياضة و المحافظ على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية في الإستاد، والموقف التنفيذي لمراحل التنفيذ للمشروع والجدول الزمني للانتهاء منه، مشددان على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ.


قدم وزير الشباب والرياضة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على توجيه  بإنشاء الإستاد تلبيةً لمطالب أبناء بورسعيد، ضمن حزمة المشروعات الكبرى التي تشهدها محافظة بورسعيد في مختلف المجالات التنموية الكبرى، تماشياً مع رؤية الدولة المصرية.


وجدد الدكتور أشرف صبحي تأكيده على أهمية هذا المشروع الحيوي، مشيراً إلى أنه سيكون صرحاً رياضياً متميزاً يليق بمحافظة بورسعيد وأبنائها، وسيساهم في النهوض بالرياضة المصرية بشكل عام، معرباً عن سعادته بما شاهده من تقدم في الأعمال الإنشائية، مؤكداً على دعمه الكامل لهذا المشروع حتى يتم افتتاحه في أقرب وقت ممكن.


ووجه وزير الرياضة الشكر لمحافظ بورسعيد على متابعته المستمرة لمراحل إنشاء الاستاد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من إنشائه في اقرب وقت.


ووجه المحافظ الشكر والتقدير إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي موافقته علي بناء ستاد بورسعيد والتي يأتي ضمن خطوات التنمية التي تشهدها محافظة بورسعيد في كافة القطاعات، مشيرًا أن هناك متابعة مستمرة لخطوات البناء بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومسئولي الشركة المنفذة للمشروع.


وتقدم النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالشكر والتقدير إلي وزير الشباب والرياضة والسيد محافظ بورسعيد، علي الجهود التنسيقية المستمرة لإنشاء استاد بورسعيد الجديد، وفق توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بجهود كافة الشركات المنفذة والاستشارية للاستاد.

 

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