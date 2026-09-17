شركة طيران إيرانية كبرى تعلّق عدة رحلات خارجية بسبب العقوبات الأمريكية

أعلنت شركة ماهان إير، أنها ستتوقف عن الطيران إلى دول مجاورة بعد أكثر من أسبوع بقليل من فرض الولايات المتحدة عقوبات شاملة على صناعة الطيران الإيرانية.

زيادة العزلة الإيرانية

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن قرار

تعليق شركة طيران إيرانية كبرى رحلاتها إلى دول مجاورة، يزيد من عزلة البلاد الناجمة عن عقوبات أمريكية شاملة وحصار بحري يسعيان إلى قطع إيران عن الاقتصاد العالمي.

وأعلنت شركة الطيران، وهي أبرز شركة طيران خاصة في إيران، عن هذه الإجراءات يوم الأربعاء، بعد أكثر من أسبوع بقليل من فرض وزارة الخزانة الأمريكية قيوداً على صناعة الطيران الإيرانية تهدف إلى الحد بشدة من قدرتها على العمل في الخارج. كما أن الإجراءات الأمريكية الجديدة تجعل من الصعب على الدول الأخرى والشركات غير الإيرانية العمل مع صناعة الطيران الإيرانية، حيث إن القيام بذلك قد يعرضها لخطر التعرض لعقوبات من الحكومة الأمريكية.

ومن المرجح أن يؤدي تعليق الرحلات إلى زيادة الضغط على روابط العديد من الإيرانيين المترابطة بالفعل مع العالم الخارجي ويزيد من معاناتهم، حيث يشعر جزء كبير من السكان بالضغط جراء حملة الضغط الاقتصادي الأمريكية.

وستتوقف ماهان إير، إحدى أكبر شركات الطيران التجارية في إيران، عن الطيران إلى عُمان اعتباراً من يوم الخميس وإلى تركيا اعتباراً من يوم الاثنين، حسبما قالت في إشعار أرسلته إلى وكالات السفر الإيرانية يوم الأربعاء. ولم توضح السبب بالتفصيل، قائلة فقط إنها ستوقف الرحلات بعد قرارات غير محددة من سلطات الطيران التركية والعمانية. ولم تذكر العقوبات.

ضغوط اقتصادية جديدة

ويأتي تعليق الرحلات في وقت تفاقمت فيه الأزمة الاقتصادية المستمرة في إيران بسبب الحرب. وقد فرضت البحرية الأمريكية حصاراً على موانئ إيران الجنوبية قلّص قدرتها على تصدير النفط أو استيراد سلع أساسية.

ورفعت الحكومة الإيرانية بعض أسعار الوقود هذا الشهر بسبب الضغط المالي، مما زاد سعر الوقود في المحطات للإيرانيين الذين كانوا يعانون بالفعل من تضخم متصاعد وبطالة مرتفعة.

وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن "يوم اقتصادي حاسم" هددت فيه بمعاقبة الدول والكيانات التي تتعامل تجارياً مع إيران، مؤكدة أنها ستستهدف تجارة إيران في الذهب والعملات المشفرة، من بين قطاعات أخرى، مما ساعد على دفع سعر العملة الإيرانية، الريال، إلى مستويات متدنية جديدة وجعل الواردات أكثر تكلفة.