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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيفية التقديم على البرامج المميزة بتربية الأزهر في تفهنا الأشراف.. اعرف الشروط والتفاصيل

كلية التربية تفهنا الأشراف
كلية التربية تفهنا الأشراف
محمد شحتة

أعلنت كلية التربية بنين بتفهنا الأشراف – جامعة الأزهر، عن فتح باب التقدم والتحويل للالتحاق ببرامجها الأكاديمية المميزة بنظام الساعات المعتمدة، وذلك بدءًا من الاثنين 14 سبتمبر 2026، بما يتيح للطلاب الراغبين في الالتحاق بتخصصات نوعية تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وتؤهلهم للعمل بسوق العمل.

وتأتي هذه البرامج في إطار حرص الكلية على تطوير منظومتها التعليمية، وتوفير مسارات أكاديمية متخصصة تجمع بين التأهيل التربوي والمعرفي والمهني، بما يلبي احتياجات المؤسسات التعليمية وسوق العمل المتغير.

وتضم البرامج الأكاديمية المميزة بالكلية مجموعة من التخصصات النوعية، على النحو الآتي:
- برنامج أخصائي تكنولوجيا التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، الدراسة باللغة العربية – 150 ساعة معتمدة.
- برنامج إعداد أخصائي التدخل المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة، الدراسة باللغة العربية – 153 ساعة معتمدة.

ضوابط وآليات التقدم والتحويل

وأوضحت الكلية أن إجراءات التقدم والتحويل تختلف وفقًا لحالة الطالب، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: خريجو الثانوية الأزهرية 2025/2026 المرشحون لكليات أخرى:
يمكن للطلاب الذين تم ترشيحهم لكليات أخرى، ويرغبون في التحويل إلى البرامج المميزة بكلية التربية بنين بتفهنا الأشراف، الدخول على موقع «تعديل الرغبات»، واختيار البرنامج المراد الالتحاق به، على أن يجتازوا اختبار القدرات المقرر عقب إتمام عملية التحويل.

ويمكن للطلاب تعديل الترشيح، أو التقديم في أحد البرامج المميزة، بالدخول على الرابط التالي من هنا

وذكرت الكلية أنه في حال وجود أي مشكلة عند التسجيل، يمكن التقدم بشكوى على بوابة منظومة الشكاوي بجامعة الأزهر لحلها بشكل سريع، من خلال الدخول على هذا الرابط التالي من هنا

أما خريجو الثانوية الأزهرية 2025/2026 المرشحون لكلية التربية، فيمكن للطلاب المقبولين بالفعل بكلية التربية، والراغبين في الالتحاق بإحدى البرامج المميزة، الدخول غدًا على موقع «تعديل الرغبات»، واختيار البرنامج المطلوب مباشرة.

وأما الحاصلون على الثانوية الأزهرية 2024/2025 والملتحقون بكليات أخرى، فيمكن لطلاب دفعة العام الدراسي السابق الراغبين في التحويل إلى البرامج المميزة التقدم غدًا، من خلال إحضار بيان حالة من الكلية المقيدين بها حاليًا، والتوجه به مباشرة إلى مكتب وكيل كلية التربية بنين بتفهنا الأشراف؛ لاستكمال إجراءات القبول.

ودعت كلية التربية بنين بتفهنا الأشراف الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه البرامج إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة، والاطلاع على الضوابط والإجراءات المقررة، بما يضمن استكمال خطوات التقدم على الوجه الصحيح.

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