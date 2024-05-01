رئيس شعبة أسماك بورسعيد: نتابع الأسعار لحظة بلحظة.. ومفاجأة بداية الأسبوع المقبل

كشف عبده رضوان، رئيس شعبة أسماك بورسعيد، أن مجلس إدارة الغرفة التجارية فى بورسعيد برئاسة محمد سعدة رئيس الغرفة، يتابع يوميا موقف حراك أسعار الأسماك للوقوف على نتائج الاجتماع المنعقد منذ عدة أيام مع التجار وأصحاب المراكب والمزارع وصغار التجار ومنسقي مقاطعة شراء الأسماك والأجهزة التنفيذية المعنية.

وأضاف "رضوان"، خلال اتصال هاتفي لـ"صدى البلد"، أن الأسعار شهدت تحركا ملحوظا خلال الأيام الماضية نتاج ما قدمته شعبة أسماك بورسعيد بالاتفاق مع مجلس إدارة الغرفة وبدعم وموافقة كبار التجار لتثبيت تسعيرة جبرية على صنفين من الأسماك الشبار الأبيض من بينهم والذى شهد تثبيت سعر جارى ٦٠ جنيها ببورسعيد و ٦٥ جنيها بورفؤاد، بالإضافة إلي السردين أول أمس بـ٦٠ جنيها و الدنيس أمس ١٢٠ جنيها واللوت اليوم ١٢٠ جنيها.

وأضاف أن أسواق بورسعيد شهدت تفاوتا فى أسعار أسماك البورى بالتراجع وفق الأحجام ما بين ٦٠ و ٧٠ و ٩٠ و١٠٠ جنيه وهو ما ستواصل الشعبة تنفيذه حتى الجمعة المقبلة بالتنسيق مع الغرفة التجارية ودعم التجار نظرا لأن الأسعار ستشهد من بداية الأسبوع المقبل تراجع ملحوظ .

ووجه “رضوان”، شكره لزملائه أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية فى بورسعيد برئاسة محمد سعدة لما يقدمونه من تعاون ومتابعة لتنفيذ آليات اجتماع الغرفة والتنسيق مع نواب المحافظة لحل مشكلة أصحاب مراكب الصيد والمزارع و تجار الحملة للنزول بالاسعار الي الحد الذي يرضي جميع المواطنين بالقدر المتاح .