الأمن القومي الماهية والأهمية| ندوة لـ حماة وطن بورسعيد .. صور

نظمت أمانة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية لحزب حماة وطن فى بورسعيد بقيادة آية بعيلة ندوة تثقيفية بعنوان"الأمن القومي المصري ما بين الماهية والأهمية" وسط حضور كبير من كوادر الأمانة والشخصيات العامة.

حاضر في الندوة الدكتور أحمد حامد اسماعيل الحاصل علي دكتوراه في اداره الأعمال و الباحث في العلوم السياسية والاقتصادية بأكاديمية ناصر العسكرية وامين مساعد امانه الاتصال السياسي

ورحبت ايه بعيلة امينه امانه التواصل السياسي لحماة وطن بورسعيد بالحضور، مشيرًة إلى أهمية هذه الندوة التي تتعلق بأمن مصر القومي، لافتًه إلى أنها تأتي في إطار الندوات التثقيفية التي تُعدها امانه التواصل السياسي للمُساهمة في رفع الوعي وبث روح الانتماء والولاء في نفوس المواطنين ، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم، فضلًا عن توعيتهم بفلسفة الحروب الجديدة في المنطقة، وتنمية أفكارهم للانتماء للوطن، وتسليط الضوء على التحديات التي تحيط بوطننا خلال هذه الفترة سياسيًا، وأمنيًا، واقتصاديًا.

وأكدت ،امين اتصال حماة وطن السياسية فى بورسعيد على الدور الهام لحزب حماة الوطن من خلال إعداد الكوادر المؤهلة القادرة على مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الدولة، مؤكدًة علي حرص المهندس محمد سلامة امين عام الحزب بمحافظة بورسعيد على الدعم المتواصل لتثقيف وتأهيل كوادر الحزب وتوفير كافة الامكانيات لذلك.

وفي محاضرته تناول الدكتور أحمد حامد اسماعيل مفهوم الأمن والأمان بمفهومهما الشامل والعام، وهو تحقيق الطمأنينة والاستقرار للفرد والمجتمع على حد سواء و أهمية التوعية بقضايا الأمن القومي المصري، ودور الشباب في الحفاظ عليه، والتوعية بكيفية مواجهة المخططات التي تستهدف أمن الدولة المصرية، والتحديات الأمنية القومية الداخلية والخارجية.

كما تناول أيضًا التوعية بخطر تداول المعلومات غير الصحيحة، والتي تعد بمثابة شائعات ومدى خطرها على الأمن القومي خاصة إذا كانت المعلومات تتعلق بأمن الدولة أو قضايا مجتمعية، بالإضافة إلى التوعية بالأخطار المتعلقة بتداول المعلومات الشخصية على السوشيال ميديا، ووسائل التواصل الاجتماعي وما تمثله من أخطار أمنية.

واستعرض تحديات الأمن القومي المصري، والعلاقات المصرية مع الدول الأجنبية والعربية والإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تواجه مجموعة واسعة من التحديات التي تهدد أمنها القومي، بما في ذلك التحديات الخارجية، ومنها التهديدات العسكرية، الاقتصادية، والسياسية، بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية من الجماعات المتطرفة، كما استعرض تشكيل مجلس الأمن القومي طبقا لدستور 2013.

وأكد أن المرحلة الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون، من أجل مُجابهة كافة الأخطار المُحدقة بالوطن، وهذا التكاتف سوف يُسهم بدرجة كبيرة في عبور هذه المرحلة بأمان، ويعطي فرصة لإحداث تنمية حقيقية تدفع بالاقتصاد المصري إلى الأمام، مؤكدًا أن الأمن القومي قضية محورية على رأس أولويات الدولة المصرية، ويجب على الشباب الاضطلاع بدورهم في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الوطن.