محافظ بورسعيد يهنئ الإخوة الأقباط العاملين بالديوان العام بعيد القيامة المجيد..صور

التقي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ،الأخوة المسيحيين العاملين بالديوان العام والأحياء وذلك في إطار حرص محافظ بورسعيد على مشاركتهم الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وجاء ذلك بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري السكرتير العام ، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، والأخوة المسيحيين العاملين بالديوان العام.

وقدّم محافظ بورسعيد التهنئة القلبية للأخوة المسيحيين، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيا لهم قضاء وقت سعيد خلال الاحتفال بعيد القيامة، مؤكدًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة كافة التحديات.

محافظ بورسعيد يقدم التهاني للعاملين من المسيحيين 1000305438 1000305429 1000305432 1000305396 1000305444 1000305441 1000305417 1000305411 1000305408 1000305420

و أكد محافظ بورسعيد ، علي أن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة فى كل المناسبات، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا في خير وسلام.

وخلال اللقاء ، قدّمت إحدى الموظفات عبارات وطنية تعبر عن امتنانها و حبها للوطن، وأشاد محافظ بورسعيد بروح الأخوة التي تتجسد دائمًا بين المسلمين والمسيحيين في جميع المناسبات، مؤكدًا حرصه على زيارة الأخوة المسيحيين في الكنائس ومشاركتهم الاحتفال خلال الأسبوع المقبل، داعيًا الله أن يعيد تلك المناسبات على مصرنا دائمًا في خير وسلام ووحدة وأمان.