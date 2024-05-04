بدرجة نقاوة عالية.. توريد 10500 طن قمح للشون والصوامع فى بورسعيد

أعلن محمد عوض وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد عن ارتفاع معدلات التوريد من الأقماح المحلية لموسم 2024 بشونة محافظة بورسعيد.

واضاف وكيل تموين بورسعيد ان التوريد يتم فى وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز وإستلام القمح المحلى التى تعمل من الساعة ال8 ص وحتى ال6 مساءً بما فى ذلك العطلات الرسمية والأجازات

وأوضح وكيل تموين بورسعيد ان إجمالى توريد وإستلام القمح من المزارعين بلغ كمية تقدر ب10500طن بدرجة نقاوة عالية الجودة .

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد شدد عند بدء التوريد على أن توريد القمح يعد أمن قومى مؤكداً على التنسيق التام بين المحافظة والمزارعين وكافة الأجهزة المعنية فى هذا الشأن من أجل تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد

وأشار محافظ بورسعيد إلي توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة؛



من جانبه أكد محمد عوض ، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية فى بورسعيد، إن توريد القمح في الشون والصوامع مستمر حتى الانتهاء من موسم الحصاد.

جدير بالذكر ان وزير التموين كان قد اعلن عن سعر الأردب زنه 150 كجم لدرجه نقاوة 23.5 بسعر 2000 جنيه.

سعر الاردب زنه 150 كجم لدرجة نقاوة 23 بسعر 1950 جنيه .سعر الاردب زنه 150 كجم لدرجه نقاوة 22.5 بسعر 1900 جنيه، وذلك لجميع الاصناف المنزرعة محليًا على ان تكون خالية من الاصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط .