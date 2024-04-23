برلماني يشيد بمقاطعة أهالي بور سعيد لشراء الأسماك بعد ارتفاع أسعارها

﻿أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بحملة مقاطعة أهالي محافظة بورسعيد الباسلة لشراء الأسماك احتجاجًا على الارتفاع الكبير في الأسعار معرباً عن ثقته التامة فى قدرة جماهير وأهالى بور سعيد على تحقيق نجاحات كبيرة فى خفض أسعار الأسماك لأن قرارهم الوطنى بمقاطعة شراء الأسماك هو دليل على إدراكهم لقوة التضامن الشعبي في إحداث التغيير.



وأكد " المير " فى بيان له أصدره اليوم أن مساندة ودعم جهود القيادة السياسية والحكومة فى ملف خفض اسعار السلع يتطلب نشر هذا الوعي من الشعب الباسل والعظيم بمحافظة بور سعيد في جميع المحافظات موجهاً تحية قلبية لشعب بور سعيد الذى جعل أكبر سوق للأسماك خالياً من المشترين ولايوجد به سوى بائعى السمك .



كما وجه المهندس حسن المير التحية والتقدير للسياسى الكبير والمستنير اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على تضامنه مع أهالي المحافظة في حملة المقاطعة بعدما رفض خلال جولته مع رئيس جهاز حماية المستهلك زيارة سوق السمك مشيراً إلى أن اللواء عادل الغضبان كان جولة وفي اتجاه سوق السمك والتجار قالوا له اتفضل قالهم لأ أنا مش داخل السوق إلا أما تخفضوا الأسعار.



وناشد المهندس حسن المير جميع المواطنين بمختلف المحافظات اتخاذ أسلوب شعب محافظة بور سعيد منهاج عمل بمقاطعة أى سلع يتم رفع أسعارها بدون مبرر مؤكداً أن هذا الأسلوب يحقق جميع أهدافه وفى مقدمتها عودة الاستقرار إلى أسعار مختلف السلع كما أنه يعد دعماً حقيقياً لجهود الدولة فى الرقابة على الأسواق والأسعار ومواجهة احتكار السلع.

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