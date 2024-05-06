بحضور الآلاف من أبناء بورسعيد.. الأنامل الصغيرة تحيي حفل عيد الربيع| صور

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المواطنين، الاحتفال بعيد الربيع و شم النسيم، وذلك خلال احتفالية كبرى إقامتها المحافظة في ساحة مصر، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور منصور بكري السكرتير العام ، و وعبد الفتاح

حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة و آلاف المواطنين.

وشهدت ساحة مصر، توافد أكثر من 5000 مواطن للمشاركة في الاحتفالات بأعياد الربيع ، ووسط مشاعر البهجة والسعادة التي ملأت ساحة مصر، اصطحبت الأسر أطفالهم و ذويهم للمشاركة في الاحتفالات المقامة بساحة مصر.

الأنامل الصغيرة تحيي احتفالات بورسعيد بعيد الربيع 1000309458 1000309443 1000309392 1000309419 1000309437 1000309416 1000309404 1000309386 1000309413 1000309395

و قدمت فرقة الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم عددا من العروض الفنية والغنائية لأعياد الربيع ، و التي ساهمت بدورها في نشر البهجة والسعادة خلال الاحتفالات ، وحازت على إشادة الجميع .

وأكد محافظ بورسعيد، أن المحافظة اتخذت استعدادات مكثفة لاستقبال الأعياد الربيع ، موجها في البداية التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم ، لافتا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة قامت بالاستعداد المبكر لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال إجازة الأعياد.

وشدد محافظ بورسعيد على أن شواطئ ومتنزهات وحدائق المحافظة جاهزة وعلى أعلى مستوى لاستقبال الزوار وتم توفير كافة الإمكانات ورفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة من أجل توفير الأجواء المناسبة للمواطنين لقضاء أوقاتهم والاحتفال بشم النسيم , والتقط المحافظ عددا من الصور التذكارية مع المواطنين وسط أجواء من السعادة والبهجة.