عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتصبح إحدى المدن الخضراء.. مبادرة «حدائق بلا أسوار» تصل إلى بورسعيد

مبادرة «حدائق بلا
مبادرة «حدائق بلا اسوار» .. تصل الي حديقة الأمل ببورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس ، خلال جولته الميدانية لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات تطوير الطرق بأحياء بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الأمل بشارع الجمهورية بنطاق حي الشرق ، والتي تأتي ضمن مبادرة «حدائق بلا اسوار» ، لتصبح محافظة بورسعيد إحدى المدن الخضراء بين محافظات جمهورية مصر العربية، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والمهندسة زينب الجباس مدير المشروعات، و رئيس حي الشرق لمياء الجيار وعدد من الجهات المختصة

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع "طرح البحر2"

محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة تلقي طلبات المواطنين للتصالح بمخالفات البناء

وأشار محافظ بورسعيد، أن أعمال تطوير حديقة الأمل تشمل ازالة الاسوار ، وإضافة نباتات واشجار وزيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة، وإعادة تنظيمها ، وصيانة أعمدة الإضاءة العامة ورفع كفاءتها وزيادة عددها، كما سيتم تطوير البرجولات وتنميطها بشكل حضاري وجمالي وعمل لاند سكيب جديد وإعادة هيكلة ورسم النجيل، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة والأمن بالحديقة، للحفاظ على ما يجري من تطوير.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل في تطوير ورفع كفاءة حديقة الأمل ،،  لتصبح لمسة جمالية وحضارية جديدة تزين حي الشرق ،  في ظل التطورات التي يشهدها حي الشرق مؤخرا .

مبادرة «حدائق بلا اسوار» .. تصل الي حديقة الأمل ببورسعيد

1000312897
1000312897
1000312891
1000312891
1000312900
1000312900
1000312873
1000312873
1000312852
1000312852
1000312849
1000312849
1000312876
1000312876
1000312879
1000312879
1000312888
1000312888
1000312858
1000312858
1000312885
1000312885
1000312894
1000312894

جدير بالذكر ، أن مبادرة «حدائق بلا أسوار» وتطوير الحدائق لقى استحسان أهالي المحافظة لما وجدوه من شكل جمالي رائع واستمتاع أكبر بالمساحات الخضراء الموجودة التي تم وضعها داخل الحدائق.

بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المساحات الخضراء جمهورية مصر العربية حديقة الأمل ببورسعيد زيادة المسطحات الخضراء عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظات جمهورية مصر العربية محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

رجعوا لبعض.. ابنة سامي العدل تفجر مفاجأة عن عودة العوضي وياسمين عبد العزيز

200 جنيه في لحظات|زيادة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المستوى

رفض أي عمليات عسكرية برفح الفلسطينية.. اجتماع مهم لـ السيسي ووزير الدفاع الاردني

صدمة جديدة تضرب الأهلي قبل لقاء بلدية المحلة

أحمد عز وأحمد حلمي أبرز الحضور في تشييع جثمان والدة كريم عبدالعزيز|صور

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير ورفع كفاءة شارع "طرح البحر2"

محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة تلقي طلبات المواطنين للتصالح بمخالفات البناء

محافظ بورسعيد يستعرض نتائج حصر التعديات على شريط المعاهدة

مراكز بورسعيد التكنولوجية تبدأ فى تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء| صور

بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.. محافظ بورسعيد: القانون لصالح المواطن

احتفالا بأعياد الربيع.. نادي السلام البحري ببورسعيد يستضيف المواطنين على ضفاف القناة

محافظ بورسعيد يشارك المواطنين الاحتفال بأعياد الربيع على الشاطئ |صور

بالأرقام والتفاصيل.. خطوات واسعة لتحول مناخ بورسعيد إلى حي أخضر| صور

ترشيحاتنا

زيادة حضانات الأطفال الأبرز.. مخصصات لدعم التأمين الصحى بموازنة 2024/25

وداعا للقديمة.. شريحة جديدة تنتظر الهواتف المحمولة في هذا الموعد

عاجل.. وفد حماس يغادر القاهرة متوجهًا إلى الدوحة

مشادات وتخبط.. انقسام كبير بين المسئولين الإسرائيليين بسبب تهديد بايدن بقطع المساعدات

صدمة جديدة لمحمد صلاح.. هالاند مرشح لهذه الجائزة

بعد قطع بايدن الأسلحة والمساعدات عن إسرائيل.. هل توقف أمريكا حرب غزة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

أحمد عز وأحمد حلمي أبرز الحضور في تشييع جثمان والدة كريم عبدالعزيز|صور

مراجعات نهاية العام الدراسي.. 6 نصائح تساعد على التركيز ليلة الامتحان

7 علامات في شريك حياتك المستقبلى بتقول لك إنه بخيل

فيديو

دواء اكتئاب يحرق الأعضاء الداخلية لشابة نيوزيلندية

بعد إصابته بالسرطان.. أول مقطع فيديو لـ محمد عبده بمنزله

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-