لتصبح إحدى المدن الخضراء.. مبادرة «حدائق بلا أسوار» تصل إلى بورسعيد

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس ، خلال جولته الميدانية لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات تطوير الطرق بأحياء بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الأمل بشارع الجمهورية بنطاق حي الشرق ، والتي تأتي ضمن مبادرة «حدائق بلا اسوار» ، لتصبح محافظة بورسعيد إحدى المدن الخضراء بين محافظات جمهورية مصر العربية، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والمهندسة زينب الجباس مدير المشروعات، و رئيس حي الشرق لمياء الجيار وعدد من الجهات المختصة

وأشار محافظ بورسعيد، أن أعمال تطوير حديقة الأمل تشمل ازالة الاسوار ، وإضافة نباتات واشجار وزيادة المسطحات الخضراء داخل الحديقة، وإعادة تنظيمها ، وصيانة أعمدة الإضاءة العامة ورفع كفاءتها وزيادة عددها، كما سيتم تطوير البرجولات وتنميطها بشكل حضاري وجمالي وعمل لاند سكيب جديد وإعادة هيكلة ورسم النجيل، مع الاهتمام بتوفير نظام لمتابعة النظافة والأمن بالحديقة، للحفاظ على ما يجري من تطوير.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف العمل في تطوير ورفع كفاءة حديقة الأمل ،، لتصبح لمسة جمالية وحضارية جديدة تزين حي الشرق ، في ظل التطورات التي يشهدها حي الشرق مؤخرا .

مبادرة «حدائق بلا اسوار» .. تصل الي حديقة الأمل ببورسعيد 1000312897 1000312891 1000312900 1000312873 1000312852 1000312849 1000312876 1000312879 1000312888 1000312858 1000312885 1000312894

جدير بالذكر ، أن مبادرة «حدائق بلا أسوار» وتطوير الحدائق لقى استحسان أهالي المحافظة لما وجدوه من شكل جمالي رائع واستمتاع أكبر بالمساحات الخضراء الموجودة التي تم وضعها داخل الحدائق.