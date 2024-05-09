محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة تلقي طلبات المواطنين للتصالح بمخالفات البناء

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، المركز التكنولوجي لديوان عام حي الشرق ، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل داخل المركز في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء ، و ذلك في اليوم الثالث من بدء العمل بقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ، حيث رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، و رئيس حي الشرق لمياء الجيار .

أكد محافظ بورسعيد علي انتظام سير العمل فى استقبال طلبات المواطنين كما هو مخطط له وحسب القواعد المنصوص عليها والتي سبق تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية عليها ، مشيرا بأن جميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة تواصل استقبال جميع طلبات التصالح للتيسير على المواطنين للتعامل مع طلبات التصالح، و ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

و التقى محافظ بورسعيد عددا من المواطنين ، داخل المركز التكنولوجي و حرص على سؤالهم حول سهولة وسرعة الخدمة المقدمة لهم داخل المركز ، حيث أشاد عدد من المواطنين بحسن استقبالهم و سهولة الإجراءات خلال التقدم للتصالح على بعض مخالفات البناء

محافظ بورسعيد يتابع سير وانتظام العمل في تلقي طلبات التصالح من المواطنين 1000312996 1000312987 1000312984 1000312981 1000312993 1000313002 1000312999 1000312990

ووجه محافظ بورسعيد بالمتابعة المستمرة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء ، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكواهم و استفساراتهم بشأن هذا الملف وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة .

وكانت المراكز التكنولوجية على مستوى محافظة بورسعيد و مدينة بورفؤاد قد واصلت استقبال المواطنين لليوم الثالث على التوالي لتلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك لتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .