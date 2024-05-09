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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة تلقي طلبات المواطنين للتصالح بمخالفات البناء

محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع سير وانتظام العمل في تلقي طلبات التصالح

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس ، المركز التكنولوجي لديوان عام حي الشرق ،  وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل داخل المركز في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء ، و ذلك في اليوم الثالث من بدء العمل بقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ، حيث رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، و رئيس حي الشرق لمياء الجيار .

محافظ بورسعيد يستعرض نتائج حصر التعديات على شريط المعاهدة

مراكز بورسعيد التكنولوجية تبدأ فى تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء| صور

أكد محافظ بورسعيد علي انتظام سير العمل فى استقبال طلبات المواطنين كما هو مخطط له وحسب القواعد المنصوص عليها والتي سبق  تدريب  العاملين  بالمراكز التكنولوجية عليها ، مشيرا بأن جميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة تواصل استقبال جميع طلبات التصالح للتيسير على المواطنين للتعامل مع طلبات التصالح، و ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

و التقى محافظ بورسعيد عددا من المواطنين ، داخل المركز التكنولوجي و حرص على سؤالهم حول سهولة وسرعة الخدمة المقدمة لهم داخل المركز ، حيث أشاد عدد من المواطنين بحسن استقبالهم و سهولة الإجراءات خلال التقدم للتصالح على بعض مخالفات البناء

محافظ بورسعيد يتابع سير وانتظام العمل في تلقي طلبات التصالح من المواطنين

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ووجه محافظ بورسعيد بالمتابعة المستمرة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء ، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكواهم و استفساراتهم بشأن هذا الملف وتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة .

وكانت المراكز التكنولوجية على مستوى محافظة بورسعيد و مدينة بورفؤاد قد واصلت استقبال المواطنين لليوم الثالث على التوالي لتلقي طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك لتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن .

بورسعيد استقبال طلبات المواطنين التصالح علي مخالفات البناء التواصل مع المواطنين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المراكز التكنولوجية دكتور مصطفى مدبولي عادل الغضبان محافظ بورسعيد وزير التنمية المحلية

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