وزير الرياضة يفاجئ حسام حسن.. ماذا ينتظر محمد صلاح يونيو المقبل؟

كشف وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، عن تفاصيل مهمة بخصوص عودة نجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، إلى صفوف المنتخب المصري لكرة القدم.

عودة محمد صلاح لمنتخب مصر

وجاءت تصريحاته خلال حواره مع إذاعة "ON SPORT FM" المصرية. وأعلن صبحي أن محمد صلاح سيكون حاضرًا في المعسكر القادم للمنتخب الوطني، مؤكدًا على تواصله المستمر مع اللاعب. وقال: "سيكون محمد صلاح حاضرًا في المعسكر المقبل للمنتخب الوطني إن شاء الله".

وأضاف الوزير: "نحن نثق في مدرب المنتخب ومديره الإداري، وندعم التحاق اللاعب بمنتخب بلاده. وتتواجد عوائق قد تواجه الأمور، ولكن من خلال تدخل من وزارة الشباب والرياضة ومني شخصيًا، فإن كل الأمور تسير على ما يرام".

وقال «صبحي» في تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثي عبر إذاعة أون تايم سبورت : "أتواصل مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد منتخب مصر وسوف يتواجد فى معسكر منتخب مصر المقبل".

معسكر المنتخب المصري

ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب المصري في أواخر شهر مايو الحالي، وسيتضمن الأجندة الدولية مباريات رسمية في الفترة من 3 إلى 11 يونيو المقبل.

وستكون أولى تحديات المنتخب المصري في تلك الفترة مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي تأتي ضمن المجموعة الأولى.

يُذكر أن محمد صلاح قد غاب عن معسكر المنتخب المصري في شهر مارس الماضي، بسبب رغبته في تحقيق جاهزية تامة بعد تعافيه من إصابة عضلية ألمت به.

وكان يهدف صلاح إلى العودة بأفضل حالاته البدنية والفنية، وذلك بعد فترة من الغياب عن الملاعب.

موعد مبارتي منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو

تم تحديد مواعيد المباريات التي سيخوضها منتخب مصر في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث سيواجه بوركينا فاسو في السابع من يونيو المقبل، وغينيا بيساو في العاشر من نفس الشهر.

وقد قام المنتخب الوطني بإرسال خطاب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يطلب فيه تأجيل موعد مباراة غينيا بيساو لمدة 24 ساعة. يأتي ذلك بسبب التحديات اللوجستية التي تواجه الفريق، بما في ذلك ضيق الوقت بين المباراتين وصعوبة السفر بسبب المسافة الطويلة، حيث يستغرق الوصول إلى غينيا بيساو ما يصل إلى 9 ساعات سواء بالطيران العادي أو بواسطة طائرة خاصة.