سعر الدولار أبرزها.. خطة البرلمان تكشف تحديات الموازنة الجديدة

تحديات الموازنة الجديدة.. تواجه الموازنة العامة للدولة خلال الوقت الحالي، العديد من التحديات، ربما يكون أصعبها التحديات التى لا تتحكم فيها الحكومة، أبرزها التحديات الخارجية المتمثلة فى الأسعار العالمية لكل ما تضطر الموازنة لدفع ما يقابله بالدولار مثل المواد البترولية، والقمح، وغيره من السلع التموينية.



في هذا الصدد، علقت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أبرز التحديات التي تواجه الموازنة العامة للدولة خلال الوقت الحالي، قائلة: “أسعار المواد البترولية من أكثر التحديات الخارجية التى تؤثر بصورة كبيرة على الموازنة العامة، فمصر دولة مستوردة”.

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و أضافت عضو البرلمان، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن سعر الدولار عامل مؤثر جدا فى الموازنة العامة، خاصة بعد التعويم وتحرير سعر الصرف فأصبح سعر الدولار مقابل الجنيه يحدد من خلال عملية العرض والطلب.

وأكدت أنه إذا حدثت انتعاشة فى الإيرادات الدولارية المتمثلة فى إيرادات قناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، فهذا يعنى زيادة فى العرض، وبالتالى يمكن أن ينخفض سعر الدولار مما يقلل الضغط على الموازنة التى توجه جزءا من إنفاقها لاستيراد السلع الأساسية من الخارج.