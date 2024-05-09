محافظ بورسعيد: استمرار أعمال التطوير بمنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، استمرار أعمال تطوير وتوسعة ورفع كفاءة ورصف شارع محمد حسني مبارك ومنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور ، بداية من شارع ٢٣ ديسمبر وحتى شارع محمد سرحان؛ تماشيا مع خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظة للارتقاء بكافة الطرق والمحاور ورفع كفاءتها بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة الموسعة لتطوير المناطق السكنية و تلبية لقطاع عريض من أهالي محافظة بورسعيد ، وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في حي الزهور ، تواصلت أعمال رفع كفاءة و تطوير البنية التحتية بمنطقة على بن أبي طالب بحي الزهور ، والتي يجرى تطويرها على أعلى مستوى .
وأوضح محافظ بورسعيد، أن أعمال التطوير تشمل أعمال الرصف والتخطيط ووضع الإرشادات و العلامات المرورية، وتوسعة الشارع ، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات و الأعمال تتم تحت إشراف " جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد.
ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة وفقا لخطة الزمنية لرفع كفاءة منظومه الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد وتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية لكافة أحياء المحافظة .